TVI reforça. João Fernando Ramos lidera a Norte

A TVI acaba de anunciar a contratação do jornalista João Fernando Ramos. O até aqui apresentador e coordenador do Jornal 2 da RTP2 é, a partir de setembro, o responsável executivo pela operação e “expansão na região Norte do País” do canal.

“A nova TVI que estamos a construir é um canal de televisão em aberto, uma plataforma de conteúdos verdadeiramente nacional, inclusiva e capaz de unir os portugueses. Afirmar a TVI nas diferentes regiões do país, estimulando a proximidade às pessoas, é uma das nossas missões. Nesse sentido, a nova estrutura da TVI terá um responsável executivo pela nossa operação e expansão na região Norte do País”, adianta Nuno Santos, diretor-geral da TVI, em comunicado.

O nome do jornalista, que nos últimos anos tem apresentado e coordenado o Jornal 2 na RTP2, já tinha sido avançado na imprensa, mas só agora foi confirmada a sua contratação.

João Fernando Ramos e que foi “considerado em 2019 um dos 10 jornalistas mais influentes, num estudo realizado pela Omnicom/Cision/UCP, vai coordenar a estratégia de implementação que visa dar ao Porto e ao Norte uma nova centralidade”, reforça Nuno Santos. “Em articulação com o Diretor Geral, terá responsabilidades transversais, com o foco nas áreas de conteúdos”.