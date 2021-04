TVI repudia agressões a repórter de imagem depois do Moreirense e o FC Porto

Novo estúdio da TVI

A direção de informação e o conselho de redação da TVI repudiam "veemente" as agressões a um repórter de imagem da estação, por um empresário próximo do FC Porto, depois do jogo entre o Moreirense e o FC Porto.

"A TVI distingue a instituição Futebol Clube do Porto de outros agentes e reserva-se a faculdade de proceder judicialmente contra os responsáveis pelas agressões e pelos danos causados ao material de trabalho do repórter de imagem", diz a direção de informação em comunicado. "A agressão de um jornalista no exercício da sua profissão é inadmissível, injustificável e repudiável a todos os níveis", diz o conselho de redação.

"A Direção de Informação da TVI repudia veementemente a agressão que o seu repórter de imagem Francisco Ferreira sofreu na segunda-feira à noite, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, tendo como protagonista o empresário de futebol Pedro Pinho", diz em comunicado. "A TVI apela às entidades competentes e às forças da manutenção da segurança e da ordem públicas para que se crie condições de proteção das equipas de reportagem que cobrem este tipo de eventos desportivos", refere ainda.

"A TVI distingue a instituição Futebol Clube do Porto de outros agentes e reserva-se a faculdade de proceder judicialmente contra os responsáveis pelas agressões e pelos danos causados ao material de trabalho do repórter de imagem", diz a direção de informação.

O caso também levou a uma tomada de posição do conselho de redação da estação. O organismo "repudia veementemente as agressões a um repórter de imagem desta estação de televisão, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, por um empresário próximo do FC Porto, e solidariza-se de forma integral e completa com o colega em causa, colocando-se ao dispor para o que for necessário", dizem em comunicado.

"O Conselho de Redação da TVI lembra que situações como a que se passou esta segunda-feira constituem um crime e são ofensivas e limitativas de direitos previstos na Constituição: o direito de um jornalista a trabalhar em Liberdade e sem condicionalismos e, por consequência, o direito de cada cidadão a ser informado", alerta.

"A agressão de um jornalista no exercício da sua profissão é inadmissível, injustificável e repudiável a todos os níveis", reforça. "Nada, mas nada, muito menos os ânimos exaltados que marcam um final de um campeonato de futebol, justificam atitudes como a que se verificou esta segunda-feira."