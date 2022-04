Twinkloo alarga oferta e entra na área do crédito pessoal

Dina Raimundo © DR

A Twinkloo, uma empresa intermediária de crédito que opera no mercado português desde o ano passado, está a diversificar o seu portfólio e vai agora alargar a oferta às soluções de crédito pessoal. A novidade é avançada pela CEO da empresa, Dina Raimundo, que em entrevista ao Dinheiro Vivo explicou que este é "um produto cuja procura tem vindo a crescer em Portugal" e que esta é a forma de a empresa dar resposta às necessidades de quem procura "novas formas de financiamento" que sejam "mais ágeis e flexíveis".

A Twinkloo não é um fornecedor de crédito e sim um intermediário "reconhecido pelo Banco de Portugal", que tem como missão ajudar a encontrar o crédito que melhor se adequa às necessidades de quem procura os seus serviços. "Para esse efeito, contamos atualmente com 12 entidades financeiras prestadoras de crédito", diz Dina Raimundo que garante ser essa uma "mais-valia" para conseguir apresentar a solução adequada a cada cliente.

O processo é simples: o consumidor envia para a Twinkloo a documentação que as entidades de crédito solicitam e, em média, dois dias depois a empresa consegue entregar ao cliente três propostas diferentes, para que este analise e escolha a que melhor se adequa à sua situação.

Crédito pessoal

A nova vertente de crédito pessoal - cujo montante máximo disponibilizado poderá ir até aos 50 mil euros - abrange desde o crédito automóvel (para compra de viaturas novas, usadas e/ou elétricas), saúde e beleza, para situações de emergência médica (cirurgias incluídas) e, ainda, crédito para viagens. Como explica Dina Raimundo, através de uma pesquisa no site da Twinkloo, o consumidor "tem acesso a uma simulação de crédito e a uma equipa disponível para o aconselhar na melhor opção para o seu caso". Equipa esta que assume todo o processo, sem custos para o cliente final.



Crédito à habitação

A outra área em que a Twinkloo trabalha é a do crédito à habitação. O processo, que começa com a procura da melhor solução para o cliente, apenas termina quando a escritura é assinada. "Até lá, clarificamos e ajudamos em todas as fases do processo", diz Dina Raimundo, que garante que a plataforma da Twinkloo "é única no mercado".

"O nosso algoritmo consegue a melhor procura em tempo real e, simultaneamente, calcular o valor máximo do crédito que é possível contratar de acordo com o perfil de cada cliente", especifica. O que evita a procura, por parte do consumidor, em várias instituições bancárias. Aquela responsável frisa ainda que por pedir um crédito através da Twinkloo, o cliente não vai ter encargos ou pagar comissões. "São os bancos nossos parceiros, que também valorizam o serviço prestado, que remuneram a Twinkloo, na medida em que os aproximamos de quem procura financiamento", reforça.

Novas regras

Questionada sobre os efeitos das novas regras para a atribuição de crédito à habitação nos consumidores, Dina Raimundo frisou ser essencial para quem procura um empréstimo ter a certeza que está a "fazer a melhor escolha", ou mesmo a recorrer "a um parceiro que as ajude a navegar pelo universo dos créditos de uma forma mais tranquila e informada".

Recorde-se que a recomendação do Banco de Portugal impõe novos limites aos créditos à habitação. Quem tem mais de 30 anos e quer comprar casa com recurso a crédito irá pagar uma mensalidade mais alta e ter um prazo mais curto para liquidar o empréstimo.

Quanto aos efeitos destas novas regras na empresa que dirige, Dina Raimundo mostra-se confiante devido à experiência da equipa Twinkloo. "Estamos otimistas de que, mesmo com o atual cenário, a nossa operação vai continuar a crescer", já que o mercado tem respondido de forma significativa.

Dina Raimundo revela ainda que o "grande objetivo da Twinkloo é tornar-se no parceiro de excelência dos consumidores que procuram financiamento" e que com a entrada na área do crédito pessoal será possível "reforçar e amplificar" a marca que dirige. Em breve, esta intermediária de crédito terá mais novidades para divulgar, que "contribuirão para o crescimento da nossa operação nas várias linhas de negócio", diz.