Twinkloo cria rede de franchisados

Dina Raimundo, diretora geral da Twinkloo © DR

A intermediária de crédito Twinkloo quer expandir a sua atividade em território nacional com a criação de uma rede de franchisados. Ou seja, para além da plataforma online, a empresa vai passar a representação física em vários locais. Segundo a Twinkloo, esta ação tem já um balanço positivo, apesar de ainda estar em fase inicial.

Esta rede significa uma mudança do modelo de negócio da Twinkloo, mas vem consolidar a ambição da empresa em "criar uma rede cujo objetivo é ser o parceiro preferencial dos consumidores que necessitam de financiamento para comprar casa ou concretizar os seus projetos com crédito pessoal", refere a marca em comunicado.

A Twinkloo esclarece que os futuros franchisados vão contar com o apoio da casa-mãe, que vai ajudar com um plano de carreira e prestar formação contínua. "Além disso, beneficiarão também do apoio em permanência de uma equipa experiente e do recurso a uma plataforma tecnológica única, que agiliza o processo para os todos os envolvidos", garante a empresa

Para Dina Raimundo, a diretora-geral da Twinkloo, "esta aposta vai contribuir para aproximar ainda mais as melhores soluções de crédito pessoal e habitação dos portugueses, já que passamos a ter representação física em vários pontos do país" e por isso mesmo "a criação de uma rede de franchisados de intermediários de crédito surge como um passo natural na estratégia da marca", acrescenta.

A empresa refere ainda que ao logo deste ano, vai continuar a fazer crescer a operação nas suas várias linhas de negócio, incluindo novos produtos de intermediação de crédito.