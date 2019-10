Twitter. Números de telefone de utilizadores foram usados para anúncios

A autenticação de dois fatores ganhou popularidade no mundo tecnológico, pela capacidade de para adicionar uma camada extra de segurança no acesso aos serviços. Para isso, muitos utilizadores indicam o número de telefone, para que possa ser enviado um código através de SMS, quando estão a fazer o login no Twitter.

Esta semana, a empresa admitiu que os números de telefones e também os endereços dos utilizadores podem ter sido “inadvertidamente” usados para fins publicitários. Numa publicação no blog oficial do Twitter, a empresa indica que “não pode afirmar com certeza quantas pessoas foram afetadas por isto, mas que, num esforço pela transparência, querem que toda a gente tenha conhecimento”.

Os dados fornecidos pelos utilizadores terão sido usados para publicidade direcionada a determinados perfis de utilizador. “Quando um anunciante carregava a sua lista de marketing, fazíamos a ligação a algumas pessoas no Twitter, usando os dados fornecidos para fins de segurança. Isto foi um erro e pedimos desculpa”, diz o Twitter.

Na mesma publicação, a empresa indica que, desde o dia 17 de setembro, já tomou medidas para garantir que os dados fornecidos para fins de segurança não sejam usados para publicidade. O Twitter disponibilizou também um formulário para contactar o DPO da empresa, a figura que tem a seu cargo a proteção dos dados pessoais dos utilizadores.