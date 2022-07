Twitter processa Elon Musk. Quer obrigá-lo a comprar a rede social

Elon Musk © SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Ricardo Simões Ferreira com AFP 12 Julho, 2022 • 23:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Twitter apresentou, esta terça-feira, um processo contra Elon Musk por quebra do contrato de ​​​​​​​44 mil milhões de dólares, no qual ele se comprometia com a compra da companhia.

Relacionados Elon Musk tenta cancelar a compra do Twitter

A empresa proprietária da rede social classifica a tentativa de rescisão do multimilionário como um "modelo de hipocrisia", segundo os documentos judiciais, citados pela AFP.

O processo, interposto no estado americano de Delaware, pede que a Justiça ordene o magnata a concluir o acordo assinado para a aquisição do Twitter, argumentando que nenhuma indemnização poderá reparar o dano já causado à empresa de tecnologia.

A cláusula sancionatória prevista para uma rescisão sem justa causa é de mil milhões de dólares.

Musk enviou, na passada sexta-feira, à comissão de mercados mobiliários norte-americana uma carta indicando que quer "terminar o acordo de fusão" com o Twitter, invocando que a empresa não lhe forneceu os dados que ele exigira acerca do número real de utilizadores.

Na carta, os advogados de Musk argumentavam: "Por vezes o Twitter ignorou os pedidos do sr. Musk, por vezes rejeitou-os por razões que parecem injustificadas, e por vezes pareceu cumpri-los mas no entanto forneceu informação incompleta ou inútil".

Algo que o Twitter rejeita totalmente. O acordo de compra inicial, de abril e acordado pelos acionistas da empresa, previa que a rescisão só seria possível caso existisse uma mudança de fundo no negócio daquela rede social. E o ónus da prova para tal caberá ao próprio Musk.