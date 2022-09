Twitter. Será possível editar tweets, mas só nos primeiros 30 minutos

Twitter © Pixabay

O Twitter está a testar a edição de mensagens na rede social, mas a alteração ou a correção das mensagens só pode ser feita no decorrer dos 30 minutos seguintes após a publicação. A funcionalidade só está acessível a assinantes do Twitter Blue, plataforma disponível na Nova Zelândia, Estados Unidos da América, Austrália e Canadá, avança o jornal económico espanhol El Economista.

Caso a funcionalidade "vá para o ar", tendo sido muito pedida pelos utilizadores, os tweets que forem editados aparecerão "com um ícone especial e carimbo com a data e hora da alteração" de modo a ser claro que a mensagem sofreu alterações. A edição pode servir para corrigir gralhas e adicionar links, por exemplo, revela o económico.

A empresa, que ponderou várias vezes se adicionava a funcionalidade ou não, vinca em comunicado que está a testar a ferramenta com um grupo de pessoas de forma a ajudar a "identificar, aprender e melhorar a funcionalidade antes" de esta estar acessível a todos os utilizadores.

"O teste é uma parte muito importante do processo, e estamos a ser o mais cuidadosos possível", apontam. Com base nos testes, a empresa espera "entender como a nova função é utilizada e qual é o impacto na forma como as pessoas leem e escrevem tweets", pode ler-se no mesmo jornal.