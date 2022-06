Ubbu lança cursos de verão em programação para crianças

© Pixabay

Com as férias de verão à porta, começam as preocupações dos pais que não sabem onde deixar os filhos. Se este é o seu caso, então esta notícia pode interessar-lhe. A ubbu - empresa que ensina ciência da computação e programação para crianças através de vídeos e jogos - abriu os cursos de verão, onde as crianças dos sete aos 13 anos podem aprender a dar os primeiros passos na área da programação, ao mesmo tempo que se divertem e têm o tempo de ecrã contado.

A ubbu apresenta duas modalidades de cursos: online com acompanhamento de um professor, durante uma hora e meia por dia, ao longo de uma semana, ou um horário completamente flexível, onde a criança pode aprender ao seu ritmo, com um currículo de aulas previamente elaborado, durante três meses. A primeira opção tem um custo de 60 euros por semana e a segunda custa 15 euros para três meses de acesso ilimitado.

Como explica a ubbu em comunicado, "ambas as modalidades foram pensadas para tirar um maior partido do tempo livre e das tecnologias à disposição das crianças, ajudando a estimular a criatividade e a aprendizagem divertida". A empresa frisa que enquanto na opção ilimitada a criança deverá despender 30 minutos por dia frente ao ecrã, na modalidade com professor, que se prevê que dure 90 minutos diários, "existem sugestões alternativas para atividades individuais".

As atividades podem ser levadas a cabo individualmente, uma vez que os conteúdos são adaptados às idades dos alunos, e também permite aos pais controlar o tempo que as crianças passam frente ao ecrã, para não ultrapassar o tempo recomendado.

João Magalhães, o CEO da ubbu, considera que com "este curso, vão ser trabalhados conceitos matemáticos e diversas áreas curriculares de forma divertida e os alunos vão desenvolver competências de raciocínio lógico, resolução de problemas e criatividade de forma a melhorar as suas aprendizagens escolares".