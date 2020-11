Uber ajuda empresas a enviarem refeições para trabalhadores

Porto 09 / 10 / 2020 - Aumento das queixas nas entregas ao domicílio efectuadas pela Uber Eats e Glovo. ( Igor Martins / Global Imagens ) © ( Igor Martins / Global Imagens )

Dinheiro Vivo 23 Novembro, 2020 • 12:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Uber vai ajudar as empresas a enviarem refeições para os trabalhadores. Está disponível a partir desta segunda-feira o serviço Eats for Business, em que os estafetas do Uber Eats vão poder enviar comida dos restaurantes para eventos ou para os trabalhadores.

Desta forma, a tecnológica norte-americana passa a contar com opções corporativas para transporte de passageiros e também na área alimentar.

"Este novo serviço vem também responder ao interesse das empresas que procuram apoiar colaboradores que trabalham em casa ou que têm opções limitadas relativamente às refeições durante as deslocações. Além de apoiar a produtividade dos funcionários e reforçar o distanciamento social, o Eats on Uber For Business permite ampliar o mercado de entrega para os restaurantes parceiros do Uber Eats", assinala a empresa em comunicado de imprensa.

Além da criação de vouchers, este novo serviço da Uber permite cobrar automaticamente os pedidos na conta da empresa.

A nova opção da Uber para empresas chega numa altura em que os serviços de entrega de refeições estão a ser cada vez procurados. As limitações de circulação e o recolher obrigatório ao fim de semana nos municípios de risco justificam esta opção. Os restaurantes, contudo, queixam-se das comissões cobradas pelas plataformas tecnológicas.