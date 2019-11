Uber chega à Ilha da Madeira

A plataforma de transporte Uber está disponível no Arquipélago da Madeira, a partir desta quinta-feira, passando a disponibilizar a sua opção de viagem mais económica – uberX.

“Temos, desde há muito tempo, muitos utilizadores que tentam utilizar a aplicação da Uber na Madeira para viajar. A partir de hoje, estamos muito felizes em disponibilizar a Uber aos madeirenses e visitantes da região.” refere Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal.

A expansão para território insular reforça assim a operação da Uber em Portugal, trazendo consigo também mais oportunidades para os milhares de motoristas que viajam com a aplicação nas cidades e regiões portuguesas.

A Uber já cobre mais de 65% do território nacional, a maior cobertura do serviço no sul da Europa. Atualmente, a plataforma serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, assim como na Região do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra, Aveiro e, agora a Madeira.