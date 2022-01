Uber com postura humilde para ajudar a resolver problemas nas cidades

Responsável mundial pelas políticas de cidades e transportes da Uber, Shin-pei Tsay, participou no Portugal Mobi Summit. © Paulo Alexandrino/Global Imagens

Longe vão os tempos em que a Uber entrava em novas cidades e gerava os mais variados protestos. A tecnólogica norte-americana está a assumir uma nova postura e a focar-se em resolver algumas falhas no mercado em vez de apresentar-se com uma solução única para todos os cenários.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo depois da participação no Portugal Mobi Summit, a responsável pelas políticas de cidades e transportes da empresa fala sobre a falta de planeamento nas viagens da periferia para o centro e da necessidade de conjugar opções de transporte público com soluções de entidades privadas.



Qual será o papel da Uber no futuro da mobilidade e das cidades?

Quando penso em cidades e nas pessoas que lá vivem e nas suas necessidades, há dois grandes pilares: a emergência climática e a crescente desigualdade no planeta, que é bastante refletida na dinâmica das cidades. Em cidades que estão a tentar ser mais verdes e sustentáveis, há adaptação às alterações climáticas e às necessidades das pessoas, de forma acessível e conveniente. A Uber tem um papel a desempenhar na forma de preencher os espaços vazios na mobilidade, para ser um serviço confiável. Também há forma de ajudar as comunidades que não têm muitas formas de deslocar-se, sobretudo os seniores que não conseguem conduzir e que podem permitir-lhes, por exemplo, que cheguem a horas às consultas. Temos parcerias com autoridades de trânsito e estamos a desenvolver soluções a esse nível. Também queremos ser uma plataforma zero emissões na União Europeia, Estados Unidos e Canadá até 2030. Portugal é um dos países pioneiros no registo apenas de carros elétricos na nossa plataforma [em Lisboa e Porto].

Estamos sempre a falar das cidades mas não há espaço nem dinheiro para todos lá vivermos. Têm um relatório sobre a ligação entre a periferia e o centro das cidades. Pode explicar-nos como resolver o congestionamento de tráfego nas horas de ponta?

A nossa plataforma conta com uma diversidade de veículos e pode ser uma ajuda para aumentar a utilização de cada automóvel e a sua integração com o restante trânsito, incluindo a utilização de bicicletas e de outros veículos mais pequenos, que ocupam menos espaço nas cidades. Estas estratégias têm de ser convenientes e fáceis para as pessoas de forma a resolver o trânsito. A situação na periferia ainda não foi bem debatida. Focamo-nos sempre em soluções no centro das cidades, mas falta muito planeamento a nível regional. É difícil a colaboração com as várias autoridades de transportes, porque ainda estão a tentar perceber como é que o setor privado as pode ajudar. Podemos ter um papel a desempenhar na criação de vários corredores nas zonas suburbanas, adaptados a cada tipo de veículo. As filas de trânsito entre a periferia e a cidade acontecem em pontos muito específicos.

Em várias cidades portuguesas, muitas das pessoas que lá trabalham não vivem lá. Isso causa muito trânsito porque normalmente esses sítios não estão bem servidos pelo transporte público. Que contributo podem dar?

O transporte público tem de desempenhar um papel mais importante, porque tem sido muito desafiado durante a época covid. O transporte público é sempre a coluna vertebral para as pessoas moverem-se de forma mais eficiente. A Uber é um complemento e preenche os vazios onde for necessário. Um sistema de transportes não consegue deslocar muitas pessoas de cada um desses lugares. Não é assim que funciona. Podemos melhorar o trânsito se houver viagens partilhadas, porque talvez haja locais mais difíceis de servir pelo transporte público. A Uber tem muito potencial nessas situações, porque há pessoas que não conseguem estar em pontos de acumulação de passageiros. Podemos ajudá-las com os nossos carros, motas e bicicletas partilhadas.

A Uber é apenas a empresa que preenche os espaços vazios?

Quando falamos de deslocações deste género, sem dúvida. Vemos com muita frequência, mesmo em tempo de pandemia, que a hora de ponta das viagens partilhadas é sexta-feira ao final da tarde. A maioria das pessoas usa a Uber uma vez por semana ou uma vez por mês. Não sei se as pessoas vão voltar aos escritórios em Portugal. Mas nos Estados Unidos vemos que há muito mais trânsito do que antes da pandemia. Isso dificulta muito a vida de uma autoridade gestora de transportes públicos. Vamos viver com a pandemia durante muito tempo e há trabalhadores essenciais que terão de continuar a deslocar-se. Ainda está por determinar o que vai acontecer no futuro das cidades.

Que diálogo existe atualmente entre a Uber e os municípios? No passado, em cidades como Londres e em países como a Alemanha houve algumas dificuldades.

A empresa está a crescer e há muito mais reconhecimento de que uma só autoridade de transportes não pode fazer tudo. Temos de trabalhar juntos, porque há enormes desafios no combate às alterações climáticas e na redução das desigualdades. Nem mesmo a Uber pode resolver os problemas sozinha. Há mesmo situações em que o nosso papel é muito mais reduzido do que as entidades oficiais. Queremos ser parceiros e resolver os problemas. Temos de ter essa humildade e trabalhar em equipa. Começamos a assistir às mudanças por trabalharmos em equipa e estarmos abertos ao diálogo mesmo que isso não traga um benefício imediato para nós. No longo prazo será determinante para o nosso sucesso. Estou na Uber há dois anos e acompanhei a mudança no diálogo com as entidades oficiais. Espero que estejamos a lidar com as situações com mais humildade. A tecnologia é fundamental para resolver problemas humanos.

Agora querem resolver problemas em vez de conquistar tudo?

Há um papel para a Uber das mais diferentes formas. Venho de uma organização não-governamental: aí, está em causa como resolvemos o problema certo. Inicialmente, a Uber teve de lutar muito para existir como empresa. Agora, tem uma grande diversidade de talentos, tecnologia provada mas nem todas as soluções servem para todos os casos. Somos uma das poucas empresas a partilhar, de forma transparente, o impacto das nossas emissões. Não é algo de que tenhamos muito orgulho, mas pelo menos podemos ser escrutinados e reduzir o nosso impacto. É uma abordagem mais madura.

Mas só vão conseguir reduzir as emissões se as pessoas largarem os carros próprios; caso contrário, vão ficar presos no trânsito.

Se olharmos para todo o sistema de mobilidade, nós apenas somos uma parte dele. Há muito mais pessoas no transporte público, que tem de voltar e do qual somos totalmente apoiantes. Queremos ajudar a que isso aconteça. A nossa plataforma tem alguma influência no tipo de veículos que poderemos colocar e no impacto na redução das emissões. O nosso compromisso são as zero emissões. Mas as viagens partilhadas não são a única solução para o combate às alterações climáticas. É preciso todo um ecossistema sustentável, onde seja conveniente andar a pé e de bicicleta.

Quando foi convidada para trabalhar na Uber, pensou que era possível lutar contra o sistema por dentro?

Respondi ao convite de forma muito humilde. A liderança está muito comprometida em trabalhar com as cidades, servindo as comunidades e no meio de uma transição na forma como abordamos os desafios do planeta.