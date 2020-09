Uber com todas as viagens sem emissões a partir de 2040

Sem emissões em todas as viagens à escala global a partir de 2040. A Uber anunciou esta terça-feira o novo compromisso para o ambiente e que envolve não só os automóveis ao serviço da plataforma, os veículos partilhados e até os transportes públicos. Em causa estão as deslocações realizadas em 10 mil cidades de seis continentes.

Portugal é um dos países mais envolvidos na nova estratégia ambiental da Uber. Até 2025, metade dos quilómetros percorridos em Lisboa será feita apenas com veículos elétricos, ao abrigo do serviço Uber Green. A mesma meta foi fixada para outras seis capitais europeias, como Amesterdão, Berlim, Bruxelas, Londres, Madrid e Paris.

Nascido em Lisboa em 2016, o serviço Uber Green vai chegar a mais 23 cidades europeias até ao final de 2021. Ou seja, os clientes desta plataforma poderão escolher um veículo sem emissões num total de 60 cidades da Europa.

Portugal é um dos países mais avançados no combate às alterações climáticas para a tecnológica norte-americana. Além da estreia do serviço Uber Green, foi em Portugal que a empresa criou seis estações de carregamento exclusivas (em parceria com a empresa Power Dot) para os motoristas que trabalham para a companhia. Com um total de 14 tomadas, são efetuados mais de 1000 carregamentos elétricos todos os dias.

Foi ainda firmada uma parceria com a empresa de aluguer de longa duração de automóveis LeasePlan, que proporciona mensalidades mais reduzidas para os motoristas. Também os motoristas em Portugal ao serviço da Uber poderão comprar, em condições mais vantajosas, carros elétricos da Renault e da Nissan, a partir de 2021, graças a uma parceria entre a plataforma norte-americana e a aliança automóvel franco-japonesa.

Desde 16 de julho que a Uber só deixa entrar na plataforma carros elétricos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e também nos distritos de Braga e de Faro.

O líder da Uber em Portugal, Manuel Pina, destaca: “a empresa tem um papel importante a desempenhar na recuperação económica sustentável e por isso hoje assumimos uma série de compromissos para ajudar a promover a eletrificação da nossa plataforma em toda a Europa”.

Esta visão é validada pelo presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira. “É com grande satisfação que acolhemos esta decisão da Uber que cria um precedente para que todos os serviços rodoviários que efetuem muitos quilómetros nas nossas cidades deixem de recorrer a motores de combustão e passem rapidamente a contribuir de forma muito significativa para a redução da poluição do ar. Nos casos de Lisboa e Porto, a par dos investimentos na mobilidade suave e no transporte público, queremos rapidamente criar condições para se atingir 100% de viagens com veículos elétricos e para tal vamos envolver as empresas, o governo, as autarquias e os cidadãos nesta concertação por um ar mais limpo.”

O plano da Uber para o ambiente também merece o aval de William Todts líder da organização pelo clima Transport & Environment, ligada à Comissão Europeia. “O compromisso da Uber em tornar a sua frota elétrica o mais rápido possível nas principais cidades europeias é uma boa notícia. Agora é o momento dos principais países da Europa demonstrarem liderança. Precisamos que todas as grandes cidades da Europa introduzam zonas de emissão zero, novas ciclovias pop-up e corredores exclusivos para bicicletas, ao mesmo tempo que proporcionam fácil acesso ao carregamento em casa, no trabalho e onde quer que as pessoas estacionem.”

No segundo trimestre deste ano, a Uber registou prejuízos de 1,8 mil milhões de dólares (1,52 mil milhões de euros), muito por culpa do novo coronavírus.