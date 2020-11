Uber Eats com entregas até à 1h nos concelhos de risco e oferta de taxa nos almoços

Estafeta da Uber Eats, na Alameda das Antas no Porto. © José Carmo / Global Imagens

A Uber Eats, serviço de entrega de refeições que funciona em vários pontos do país, está a informar os clientes sobre o horário de funcionamento do serviço nos 121 concelhos de risco (locais onde o número de infeções ultrapassa os 240 por cem mil habitantes).

"Perante a situação que está a ser vivida no mundo e em Portugal, e dadas as restrições anunciadas pelo Governo Português, foi decidido limitar a circulação de pessoas e fechar grande parte dos espaços comerciais inseridos nos concelhos de risco, incluindo restaurantes, até as 22h30. Contudo, a entrega de refeições ao domicílio continua a ser permitida nestes concelhos de risco e, por isso, o Uber Eats manterá a sua operação em funcionamento normal até à 01h00 da manhã, ou hora habitual, caso seja mais cedo", detalha a empresa na comunicação aos clientes.

Fora dos concelhos de risco, o serviço continuará a funcionar com o horário normalmente existente, indica a empresa.

Tal como aconteceu em março e abril, a empresa lançou uma promoção com a taxa de entrega nos almoços. "Para tornar a entrega ao domicílio ainda mais acessível para os portugueses a trabalhar de casa e apoiar o setor da restauração", indica a empresa, haverá uma oferta "da taxa de entrega em todos os pedidos superiores a 18€, durante o período do almoço (das 11h00 às 15h00)". A oferta estará disponível entre esta quarta, dia 4, e dia 13 de novembro, durante os dias úteis.

A empresa indica que será necessário inserir um código promocional (ALMOCO), acompanhado da data, com a indicação MMDD (por exemplo 1104 para dia 4 de novembro).

A resolução do Conselho de Ministros, divulgada esta terça, dia 3, fixa até à 1h00 a hora de funcionamento para os restaurantes que estejam em exclusivo em serviço de entregas ao domicílio.

Entram esta quarta-feira em vigor novas regras para os 121 concelhos de risco, que concentram 70% da população.