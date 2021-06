Uber Eats entra em cinco cidades de norte a sul do país

Estafeta a fazer uma entrega da Uber Eats em Lisboa. © José Sena Goulão/Lusa

O avanço do país no desconfinamento leva o serviço Uber Eats a reforçar as operações em Portugal. A partir desta quinta-feira há cinco novas cidades que passam a estar cobertas pela plataforma de entrega de refeições através de uma aplicação móvel, segundo informação divulgada em comunicado.

Peniche, Sines, Azeitão, Sesimbra e Aveleda são as cinco novas localizações disponíveis na plataforma. A isto acresce um crescimento de cerca de 30% na cobertura geográfica na Área Metropolitana de Lisboa e ainda do reforço da atividade em Vila Nova de Gaia.

A seleção de restaurantes do Uber Eats em Azeitão inclui opções como o Kodachi, a Taberna de Azeitão e o Melhor Croissant da Minha Rua ou Pizza Hut.

O cardápio de restaurantes em Sesimbra inclui o Sushi Meco, Pizza na Praia e o Melhor Croissant da Minha Rua.

Em Sines, é possível efetuar pedidos de restaurantes como o Cais da Estação, Sacarrabos Beer & Co e Lima Limão.

Em Peniche, são exemplo restaurantes como A Favela, o Novo Cais e o Maharani.

"Com esta expansão conseguimos ainda aumentar as oportunidades de negócio de mais restaurantes e comerciantes, continuando a apoiar o setor da restauração e comércio, e a oferecer mais oportunidades de rendimentos aos parceiros de entrega." defende o diretor-geral do Uber Eats para Portugal, Diogo Aires Conceição.

Atualmente, o Uber Eats cobre mais de 70% da população portuguesa, e apresenta mais de 6500 restaurantes em mais de 80 cidades nacionais. A Uber lançou a opção de entrega de refeições Uber Eats no final de 2017.

Além de pedir para entregar almoços e jantares, os utilizadores também podem pedir para levar a comida nos restaurantes, ficando isentos da taxa de serviço.

Esta é a segunda grande expansão do Uber Eats em 2021, depois da entrada em cidades como Lourosa, Barcelos, Santo Tirso, Abrantes, Viana do Castelo, Terceira e Guarda.

O crescimento do serviço em Portugal apenas foi concretizado após o fim do estado de emergência, que limitou as comissões das plataformas de entrega a 20% por operação, em vez da média de 30-35%.