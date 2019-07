Uber Eats entrega saladas da Vitacress em Lisboa

A Uber Eats já está a entregar saladas portuguesas em casa. A plataforma de entrega de refeições norte-americana assinou uma parceria com a Vitacress para entregar refeições saudáveis em três zonas de Lisboa, segundo uma nota de imprensa divulgada esta terça-feira.

Parque das Nações, Saldanha/Avenidas Novas e Carcavelos (zona da Nova SBE) são as zonas onde as saladas da Vitacress poderão ser entregues pelos estafetas associados à Uber Eats. Além das cinco saladas prontas a comer disponíveis – suprema; do mar; americana; vegan; e horta – estão disponíveis pequenos snacks, como o tomate cereja e as cenouras baby. Os preços variam entre 1,50 e 4 euros e a embalagem inclui um garfo.

“Um dos eixos prioritários da Vitacress é a proximidade aos nossos consumidores. Queremos que as nossas propostas façam cada vez mais parte de vários momentos da sua vida, pelo que temos vindo também a adaptar a distribuição dos nossos produtos às novas plataformas do mercado, como é o caso da Uber Eats”, destaca Nuno Crispim, diretor de marketing da Vitacress, citado em nota de imprensa.

No futuro, a entrega das saladas da Vitacress poderá ser estendida a toda a zona metropolitana de Lisboa e a outras zonas do país.