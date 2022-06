Uber Eats firme no plano de expansão já chegou às cidades de Tavira e Lagoa

Uber Eats já chegou às cidades de Tavira e Lagoa © Orlando Almeida / Global Imagens

Depois de em janeiro passar a disponibilizar os seus serviços em Pombal e na Malveira, a Uber Eats anuncia agora a sua estreia nas cidades de Tavira e Lagoa, bem como o reforço da área de cobertura algarvia para as zonas do Carvoeiro e Galé. A expansão da aplicação que entrega refeições e produtos abrangeu também o norte do país, tendo disponibilizado, na passada quarta-feira, entregas ao domicílio em Esposende, Ofir e Fão.

"Os primeiros cinco meses do ano demonstram que continuamos a dar passos no caminho certo para fazer da Uber Eats uma plataforma que chega a cada vez mais portugueses, sempre que precisam e em qualquer lugar", diz Diogo Aires Conceição, diretor-geral da Uber Eats em Portugal, citado em comunicado.

Ensui Sushi e Thai, Água Salgada Petisqueira e Marisqueira, Bruncheria Food e Burger Ranch são algumas das opções que fazem parte da seleção de restaurantes da Uuber Eats em Tavira. Ainda no sul do país, a cidade de Lagoa conta com entregas do Restaurante & Pizzaria Casa João, Baushi - Sushi & Bar e Aleixo"s Take Away. Já a norte de Portugal, Esposende inclui parceiros locais como a Dolce Sapore Pizzaria, a Esquina Gourmet e o Marine Lounge.

Através da aplicação móvel (app) é possível encomendar refeições "para todos os gostos, ocasiões e locais, sempre sem valor mínimo por encomenda todos os dias", observa a empresa de delivery, em comunicado. Em 2017, quando iniciou a sua operação em Lisboa, a Uber Eats tinha uma rede de parceiros composta por 90 restaurantes. Atualmente, são mais de 8800 aqueles que se aliam à plataforma, presente em 90 cidades nacionais, cobrindo mais de 75% da população portuguesa.

"A nossa oferta cada vez mais alargada de produtos de supermercado, conveniência, entre outros, permite-nos responder a qualquer necessidade dos nossos utilizadores em qualquer momento do seu dia", prossegue o responsável. Atualmente, a Uber Eats entrega compras dos supermercados Continente, bem como artigos culturais e de entretenimento da note!, artigos de bem-estar, beleza e saúde da Wells e lojas de conveniência Galp. A somar aos seus serviços, a plataforma juntou-se recentemente à Ecco-Salva Medical Services para disponibilizar serviços médicos ao domicílio, no Porto e em Lisboa.