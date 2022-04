Uber Eats estende serviço médico a casa à cidade do Porto

Estafeta da Uber Eats, na Alameda das Antas no Porto (José Carmo / Global Imagens) © José Carmo / Global Imagens

Depois de em janeiro deste ano ter inaugurado mundialmente o seu novo serviço de "Médico em Casa" em Lisboa, a Uber Eats estende, a partir desta terça-feira, as consultas médicas ao domicílio à cidade do Porto. A mais recente categoria da app que entrega refeições surge no âmbito da parceria com a Ecco-Salva Medical Services, empresa especializada na prestação de serviços médicos ao domicílio, para disponibilização de assistência médica de forma simples e cómoda.

Agora, os utilizadores do Porto passam a ter à sua disposição profissionais qualificados, podendo pedir três tipos de assistência de clínica geral: deslocação de um médico ao domicílio, aconselhamento médico telefónico ou videoconsulta. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

"Além de oferecer uma maior conveniência e segurança aos utilizadores, no acesso a consultas, esperamos contribuir para uma melhor gestão do sistema de saúde através da oferta de uma alternativa a uma deslocação desnecessária, por exemplo, aos serviços de urgência", refere Diogo Aires Conceição, diretor geral da Uber Eats em Portugal.

Segundo a plataforma, em nota enviada à imprensa, esta é a primeira fase do plano de expansão pelo país que, para além do alargamento territorial, prevê ainda, para breve, a disponibilização de serviços de enfermagem e fisioterapia. "Este lançamento é mais um passo para nos tornarmos uma plataforma que vai além dos vários serviços de restauração, supermercado, conveniência e outro retalho, no nosso compromisso de fazer chegar aos nossos utilizadores tudo o que precisam, em qualquer lugar onde estejam", afirma o dirigente.

"Em 2021, a Ecco-Salva prestou, em média, uma assistência médica a cada três minutos, com um tempo de espera para o cliente, no conforto da sua residência, entre 30 minutos a 2 horas. Através desta parceria com o Uber Eats, queremos levar a ainda mais casas, de forma particular, o serviço de excelência que já é prestado a algumas das maiores empresas e instituições nacionais", diz Rac Alves, diretora geral da Ecco-Salva Medical Services.

"Médico em Casa" é parte integrante do compromisso da Uber de "tornar-se uma aplicação completa, ao atuar como o sistema operacional da vida dos utilizadores, que poderão ter acesso a qualquer produto ou serviço ao toque de um botão", remata a plataforma, em comunicado.