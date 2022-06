Uber Eats registou pico de pedidos no Rock in Rio entre concertos de Liam Gallagher e The National

© D.R.

O Rock in Rio (RiR) regressou a Lisboa este ano, após dois anos de suspensão por causa da pandemia. No primeiro fim de semana do festival marcaram presença 137 mil pessoas, no conjunto dos dias 18 e 19 de junho. Entre concertos e a caça ao brinde, promovida por dezenas de marcas que patrocinam o festival, houve uma iniciativa que chamou a atenção dos festivaleiros por ser inédita em festivais: o Uber Live, que permite, através da aplicação Uber Eats, pedir uma refeição num dos espaços de comes e bebes do RiR e, após sinal enviado, levantar o pedido sem ter de ficar nas filas.

O Dinheiro Vivo (DV) desafiou a Uber a fazer um primeiro balanço so subserviço lançado propositadamente para o RiR (a Uber também patrocina o festival). Para já, o único dado estatístico disponibilizado é que houve um único utilizador que, num único dia, fez dez encomendas através do Uber Live. Além disso, o pico de encomendas verificou-se no intervalo entre os concertos de Liam Gallagher e The National, sendo a Rock Street a área do festival mais requisitada para satisfazer pedidos.

Quanto ao tradicional serviço de TVDE, a empresa de origem norte-americana apenas notou que, no primeiro fim de semana do RiR, houve um utilizador que fez uma viagem de 60 quilómetros para o RiR. Foi a mais longa viagem registada.

O DV ainda procurou saber quantos utilizadores recorreram às plataformas da Uber ou qual a média de gastos por utilizador durante o festival, mas sobre esses dados a empresa remeteu informações para quando o RiR de 2022 terminar e, aí, a Uber fizer um balanço final.

O RiR regressa este fim de semana, nos dias 25 e 26 de junho. Nessa altura, a Uber voltará a disponibilizar a funcionalidade Uber Live, a partir da aplicação Uber Eats, que direciona os festivaleiros para uma área dedicada "aos mais de 35 espaços" de comes e bebes que existem no recinto da Bela Vista, "evitando filas e sem taxas adicionais", garante a empresa.