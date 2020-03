Uber Eats remove taxa de entrega das refeições até 3 de abril

A Uber removeu temporariamente a taxa de entrega de todas as refeições do serviço Uber Eats. O anúncio foi feito poucos minutos depois de se saber que os restaurantes apenas podem manter-se em funcionamento em regime de take-away ou com entrega ao domicílio.

“Para que estejamos ainda mais perto dos utilizadores e apoiarmos os restaurantes, removemos a taxa de entrega para todos os pedidos, a qualquer altura do dia, até dia 3 de abril”, refere nota divulgada pela Uber esta quinta-feira.

No início desta semana, a Uber já tinha eliminado temporariamente a taxa de entrega em todos os pedidos superiores a 5 euros, durante o período do almoço (das 11h00 às 15h00) nos dias da semana (segunda a sexta feira), até 31 de março.

Ao abrigo do decreto de estado de emergência, o governo permitirá aos restaurantes e outros estabelecimentos de comidas e bebidas que continuem a preparar e a fornecer refeições e outros artigos de comida e bebida para fora. Em todo o caso, mesmo em modo de take-away, os estabelecimentos têm de “cumprir as regras de higiene e as demais recomendações da autoridade de saúde”.

Nos últimos dias, a restauração procura reinventar-se em tempos de novo coronavírus. Da McDonald’s ao Chef Chakal, a aposta da restauração para manter as portas abertas tem sido o serviço de take away ou de entregas ao domicílio. Há quem já tenha lançado uma marca com encomendas apenas através do Uber Eats: a Olívia, uma aposta do grupo Seame, o mesmo do Prego na Peixaria. E novas ofertas a pensar no veggie lá em casa: a Garden Gourmet, da Cookoo – Kitchen Hub.

A startup de entrega de refeições EatTasty, que disponibiliza refeições nos locais de trabalho em Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra, passou a fazer entregas ao domicílio e alargou o serviço às freguesias de Estoril, Cascais, Paço de Arcos e Carcavelos.