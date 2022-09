Uber Eats sem taxa de entrega em todos os restaurantes, supermercados e lojas, durante duas semanas

© Orlando Almeida / Global Imagens

É uma campanha e tem duração limitada. A Uber Eats acaba de lançar uma campanha nacional, entre os dias 12 e 25 de setembro, sem taxa de entrega em todos os restaurantes, supermercados e lojas. A oferta é válida para pedidos acima dos cinco euros.

"Para usufruir desta campanha, só tem de colocar o código promocional TXENTGRATIS. O código promocional é ainda acumulável com outras promoções que os restaurantes e lojas possam estar a fazer durante as duas semanas, incluindo a promoção de 40% de desconto em artigos selecionados dos parceiros aderentes", explica a empresa em comunicado enviado às redações.

"Este período de regresso ao trabalho e começo de um novo ano escolar é uma oportunidade única para que os utilizadores possam experimentar todas as opções disponíveis no Uber Eats. Uma oferta cada vez mais alargada de categorias e produtos, que nos permite ser a escolha mais conveniente em qualquer momento do dia-a-dia. Queremos, por isso, oferecer a taxa de entrega nesta fase importante do ano para todas as famílias, para que possam receber tudo o que desejarem sem preocupações", explica Diogo Aires Conceição, diretor-geral do Uber Eats em Portugal.

Como aplicar um código promocional?

Para adicionar um código promocional a um pedido, certifique-se primeiro de que a promoção foi adicionada à sua conta.

Para adicionar um código promocional à sua conta:

1. Toque no ícone de perfil na parte inferior do ecrã principal.

2. Toque em "Promoções".

3. Toque em "Introduzir código."

4. Introduza o código e toque em "Adicionar promoção."