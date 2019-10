Uber entra em Aveiro e já está em 20 cidades portuguesas

Quem mora em Aveiro conta com mais opção de transportes. A Uber chegou a esta região esta quarta-feira, reforçando o serviço no Norte do país e aproximando a cidade dos moliceiros da cidade do Porto. A empresa já está presente em 20 cidades portuguesas.

O serviço UberX, o mais barato da plataforma de transportes norte-americana, vai chegar aos concelhos de Santa Maria da Feira, Estarreja, Espinho e Ovar, segundo a nota de imprensa. Este é o segundo serviço da Uber nesta cidade, depois da chegada do serviço de entrega de comida Uber Eats, em maio.

Chegamos à cidade dos moliceiros e dos ovos moles. Aveiro, para onde? pic.twitter.com/arFpFUN6B4 — Uber Portugal (@uber_portugal) October 16, 2019

“Continuamos a reforçar o nosso compromisso com Portugal, o que coloca a Uber ao serviço dos portugueses nas 20 maiores cidades do país”, refere Mariana Ascenção, diretora de Comunicação da Uber em Portugal, citada em nota de imprensa.

A Uber está presente em Portugal desde julho de 2014 e já cobre mais de 60% da população portuguesa, sobretudo no litoral do país. Ao fim de mais de cinco anos, transporta passageiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e nas regiões do Algarve, Braga, Guimarães, Coimbra e Aveiro.

Em Portugal, também há o serviço de entrega de comida Uber Eats e o serviço de partilha de bicicletas elétricas Jump.