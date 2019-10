Uber entra no mercado de entregas de supermercado com aquisição da Cornershop

Depois do lançamento de uma aplicação que liga trabalhadores a tarefas e do anúncio de projeto de app para utilização de transportes públicos, a Uber tem planos para entrar no mercado das compras de mercearia online.

Numa publicação dedicada aos investidores, a Uber anuncia a aquisição da startup chilena Cornershop. Criada em 2015, a empresa conquistou vários investimentos ao longo destes três anos de operação. Os utilizadores podem fazer compras de supermercado através da Internet, com a promessa de entregas no espaço de uma hora. A startup lidera em várias localizações, disponibilizando serviços no Chile, México, Peru e Canadá. Em breve, a Cornershop chegará também aos Estados Unidos.

“Estamos muito entusiasmados com esta associação à Cornershop, para escalar a sua visão, e ansiosos por trabalhar com eles para entregar as compras de supermercado aos milhões de consumidores da plataforma Uber”, indica Dara Khosrowshahi, CEO da Uber, na nota aos investidores.

Não foram indicados valores envolvidos nesta compra, mas a Uber indica que “chegou a acordo para a aquisição de uma participação maioritária da Cornershop”. A empresa norte-americana indica que espera que o negócio esteja concluído no início de 2020, após aprovação dos reguladores de mercado.

Após a conclusão do negócio, “a Cornershop continuará a operar com a direção atual”, reportando ao quadro de acionistas da Uber.

No comunicado, o CEO da Uber detalha que este é um passo para que a empresa seja “o sistema operativo do dia-a-dia”. Em entrevista ao site The Verge, o responsável da Uber já afirmou que a empresa está interessada em concentrar um crescente número de negócios na aplicação.

Neste momento, a Uber conta com serviços de mobilidade, tanto nas viagens de carro como nas bicicletas partilhadas Jump, e serviços de entrega de refeições, a Uber Eats.

A força da concorrência

Ao entrar no mercado das compras de supermercado online, a Uber tem uma tarefa difícil pela frente: enfrentar as gigantes Amazon ou a Postmates já a operar neste mercado, em associação com grandes supermercados. Em 2017, a Amazon comprou a cadeia de supermercados Whole Foods, por 13,4 mil milhões de dólares – desde então, tem apostado no serviço Amazon Fresh, dedicado a entregas de compras de supermercado. A Postmates, outro exemplo de um ‘player’ de peso nesta área, assegura as entregas da cadeia de supermercados Walmart.

Ainda que tivesse contornos ligeiramente diferentes, a Uber já tentou um serviço de entregas, chamado Uber Rush. Lançado em 2014, era possível pedir um estafeta através da aplicação, para entrega de documentos, ir buscar comida a restaurantes, etc. O Uber Rush teve um mercado de atuação reduzido e acabou por chegar ao fim passados alguns anos.

Apesar de várias empresas estarem interessadas nas compras de supermercado online, a grande percentagem deste tipo de compras ainda é feita no mundo físico. Em Portugal, um estudo datado do final de 2017 revelava que as compras de supermercado feitas através da Internet apresentavam uma expressão reduzida, na ordem dos 9%.