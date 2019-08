Uber está a testar subscrição mensal

A Uber está a testar um serviço de subscrição mensal, que inclui serviços como a Uber Eats, o aluguer de bicicletas e descontos nas viagens. O projeto-piloto está a decorrer em São Francisco e Chicago, nos Estados Unidos.

A subscrição é de 24,99 dólares (cerca de 22,52 euros), indica o Techcrunch. A mensalidade não vai, no entanto, substituir o pagamento das viagens de Uber.

A Uber já tinha lançado uma iniciativa em outubro – o Ride Pass -, que permite aos clientes de usufruírem de preços mais reduzidos. Esse passe permite ainda que não sejam prejudicados com a tarifa dinâmica.

A iniciativa acontece numa altura em que a plataforma de transportes norte-americana atravessa uma fase de reestruturação, tendo anunciado o despedimento de 400 trabalhadores, noticiou o Dinheiro Vivo na terça-feira. Com esta restruturação a Uber pretende diminuir custos e tentar equilibrar a balança das contas, uma vez que, no primeiro trimestre do ano, a plataforma apresentou prejuízos de mil milhões de dólares, indicou em maio, no seu primeiro relatório de contas pós-bolsa.