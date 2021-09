Uber inaugura centro de excelência em Lisboa e vai recrutar mais 200 pessoas até ao fim do ano

Uber é uma das maiores plataformas de mobilidade do mundo. © Josh Edelson / AFP

A Uber inaugurou em Lisboa nesta quinta-feira, 16 de setembro, a sua nova sede nacional e centro de excelência no Sul da Europa, o que representa um investimento de mais de 90 milhões de euros.

Se há sete anos, quando a plataforma da Uber arrancou em Portugal, contava apenas com quatro pessoas, em 2021 a empresa conta com algumas centenas e vai aumentar a equipa até ao final do ano.

"A Uber começou com as operações, em Portugal, em 2014. Eram quatro pessoas. Hoje são mais de 400 pessoas. E esperamos contratar mais 200 até ao final do ano", afirmou Régis Hasle, senior director Community Operations EMEA.

A nova sede da tecnológica que opera na área de mobilidade conta com cinco pisos e é a partir deste edifício no centro da cidade que é gerida a operação nacional (tanto o serviço de mobilidade como de entregas) e também as operações de suporte à plataforma da tecnológica. A partir da capital portuguesa, explica a Uber, é criada inovação, conhecimento e apoio ao cliente complexo e onde é feito o desenvolvimento de processos e produtos para a região, direcionado para a melhoria da experiência de utilizadores, motoristas, parceiros de entrega, restaurantes, retalhistas e outros parceiros de negócio.

O responsável assegura que a empresa está empenhada em continuar a atrair talento para Lisboa, até porque a partir de Portugal "todos os dias" é gerado "um contributo para a incubação de novos produtos que vamos lançar para os nossos clientes".

A sede em Portugal reúne talento, proveniente de 28 países, com mais de 10 áreas de especialização como Qualidade, Formação & Desenvolvimento, Analytics, Gestão de Projecto, Operações, Marketing, Comunicação entre outras.