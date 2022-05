Uber junta-se ao Rock in Rio Lisboa e apresenta serviço inovador para festivaleiros

Uber vai ser a plataforma oficial de mobilidade e delivery do Rock in Rio Lisboa © Igor Martins / Global Imagens

A Uber acaba de anunciar a sua primeira parceria com o Rock in Rio Lisboa para ser a plataforma oficial de mobilidade e delivery no festival de música que se realiza nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A empresa prepara-se assim para oferecer uma experiência integrada, baseada em viagens de ida e volta para o recinto e refeições à distância de um clique no telemóvel.

Através da aplicação da Uber, os festivaleiros terão acesso a zonas de pick up exclusivas para poderem realizar o percurso de ida e volta para o local de forma segura e confortável, sendo apenas necessário inserir "Rock in Rio Lisboa" como destino na app.

Mas as novidades não ficam por aqui. Parte fundamental desta parceria é também o serviço Uber Eats, que vai estrear uma opção inovadora a nível global para festivais, que permitirá aos utilizadores consultarem todo o Menu Rock in Rio disponível na app assim que entrarem no recinto, permitindo-lhes pedirem uma refeição de qualquer ponto daquele espaço, incluindo o Super Bock Digital Stage, a Rock Your Street ou o Continente Chef"s Garden.

"Após realizar o pedido na aplicação do Uber Eats, o utilizador receberá uma notificação quando o seu pedido estiver pronto, podendo então levantar a sua encomenda no restaurante selecionado", explica a plataforma, numa nota enviada à imprensa. Desta forma, os utilizadores evitam perder tempo a procurar restaurantes e a aguardar em filas, somando-se ainda a facilidade e segurança no pagamento.

Para além de contar com vários parceiros gastronómicos, a Uber Eats terá ainda um espaço de ativação de marca junto à Rock Your Street, onde promete "muita diversão e surpresas para os festivaleiros".

"Estamos muito entusiasmados por celebrar pela primeira vez a nível europeu uma parceria de mobilidade e delivery com o Rock in Rio. Esta vai ser uma oportunidade para estrear a nível global um serviço inovador na aplicação exclusivamente dedicado a um festival de forma a oferecer uma experiência integrada de viagens e refeições através da aplicação da Uber e Uber Eats com um simples toque no smartphone. Esperamos que todos os visitantes possam usufruir ainda mais dos concertos e todas as ativações do Rock in Rio", afirma a Uber Portugal, citada em comunicado.