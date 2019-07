Uber lança campanha de segurança ‘Check your ride’ em Portugal

A plataforma já disponibilizava este recurso em mercados como os Estados Unidos, mas agora está gradualmente a alargar a margem de atuação desta campanha ‘Check your Ride’ a outros países.

Depois de casos internacionais em que a segurança dos utilizadores foi posta em risco, a campanha vai recordar aos utilizadores a necessidade de confirmar a matrícula, marca e modelo da viatura e a identidade do motorista antes de iniciar qualquer viagem. Se as informações visuais ou fornecidas pelo condutor e a informação da aplicação não corresponderem, a Uber aconselha os utilizadores a não iniciarem a viagem.

“Esta nova ferramenta de notificações irá lembrar os utilizadores de completarem três etapas de segurança cada vez que entrem num Uber. Este é outro lembrete importante e visual da importância que damos à segurança bem como da forma como a tecnologia pode tornar as viagens mais seguras do que nunca”, afirma a plataforma.

A carregar player...

De forma gradual, os utilizadores passarão a receber notificações push, com o intuito de recordar estas normas de segurança. “Estamos a adicionar um novo push de notificação para lembrar os utilizadores das etapas do Check Your Ride antes que o carro chegue”, indica a empresa. Foi também criado um pequeno vídeo, onde o utilizador pode rapidamente ser recordado das medidas de segurança.

Além destas notificações no smartphone, a presença da campanha ‘Check your ride’ também passará a ser uma presença regular na aplicação. “Estamos a colocar uma mensagem clara na aplicação, a começar no momento em que é atribuído um motorista até ao início efetivo da viagem com o objetivo de relembrar como deve confirmar o carro correto. Iremos manter este lembrete ativo por várias semanas e periodicamente no futuro”, garante fonte oficial da Uber.

Esta campanha de segurança junta-se a outras medidas adicionadas pela empresa norte-americana à aplicação, como a partilha de localização e tempo estimado de localização ou a criação de contactos de confiança na app.