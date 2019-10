Uber lança viagens de helicóptero em Nova Iorque, a partir dos 200 dólares

Desde que esteja disposto a gastar um mínimo de 200 dólares por uma viagem até ao aeroporto John F. Kennedy, em Nova Iorque, a Uber promete encurtar (bastante) o trajeto. A empresa de mobilidade anunciou esta quinta-feira a disponibilidade deste serviço a todos os utilizadores, mas apenas reservado às viagens entre a baixa de Manhattan e o aeroporto internacional, indica a Reuters.

Este serviço Uber Copter custa entre 200 a 225 dólares por pessoa (entre 182 a 205 euros, à conversão atual), permitindo ainda o transporte de uma mala de pequenas dimensões por passageiro. O serviço de transporte por helicóptero é assegurado pela HeliFlite Shares, uma empresa com licença de voo, num helicóptero com o logotipo da Uber e antes de qualquer viagem os passageiros precisam de visualizar um vídeo com recomendações de segurança. Uma viagem através do serviço Uber Copter rondará os oito minutos de duração, indica a Uber, citada pela agência noticiosa.

A Reuters aponta que os preços praticados através da Uber são semelhantes aos das empresas que praticam viagens do género, para que os passageiros possam evitar o trânsito congestionado da Big Apple. Uma viagem entre Manhattan e o aeroporto JFK demora entre uma a duas horas, dependendo do congestionamento do trânsito.

Com a aplicação da Uber a funcionar através da geolocalização, só os utilizadores que estejam dentro da área delimitada para pedir uma viagem de Uber Copter é que vão conseguir ver a opção dentro da aplicação.

A Uber anunciou o serviço Copter em julho deste ano. Este serviço não está ligado ao projeto da Uber para transporte aéreo, o Uber Air. A grande ambição da Uber para esse serviço é a criação de um veículo de transporte de descolagem e aterragem na vertical, reduzindo a área necessária para operação do veículo. Neste momento, estão escalados testes do serviço Uber Air para as cidades de Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos, e Melbourne, na Austrália.