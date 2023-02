Uber vê faturação aumentar 82% em 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 09 Fevereiro, 2023 • 14:59 Partilhar este artigo Facebook

A multinacional norte-americana de transporte Uber perdeu 9141 milhões de dólares (8527 milhões de euros) em 2022, multiplicando por 18 vezes os 496 milhões de dólares de prejuízo que tinha registado em 2021.

Mas, segundo informou esta quarta-feira a empresa, a sua faturação aumentou 82% no ano passado, para 31877 milhões de dólares (cerca de 29546 milhões de euros), superando as expectativas dos analistas, o que levou a uma subida das ações em bolsa.

O aumento da faturação foi atribuído ao regresso da atividade após as restrições em vigor durante a pandemia de covid-19.

No entanto, as contas da companhia mostram um impacto negativo de sete mil milhões de dólares, relacionado com os investimentos de capital da Uber, principalmente em consequência de perdas acumuladas devido a participações na Grab, Aurora e Didi.

Durante o último trimestre do ano passado, os dados mais seguidos pelo mercado, a Uber teve um lucro de 595 milhões de dólares (554 milhões de euros), 33% menos do que tinha no mesmo período de 2021.

"Terminámos 2022 com o nosso trimestre mais forte de sempre, com uma procura robusta e margens recorde", disse em comunicado Dara Khosrowshahi, presidente-executivo da empresa.

Por áreas geográficas, a faturação da Uber aumentou em todas as regiões, principalmente na Europa, Médio Oriente e África, onde subiu 110%, mas os Estados Unidos e o Canadá continuam a ser a base do negócio da empresa com receitas de 4.976 milhões de dólares (mais 38%).