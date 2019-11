Uber volta a perder licença para operar em Londres

Em apenas dois anos, a Uber perde pela segunda vez a sua licença para operar em Londres, no Reino unido. Segundo o regulador dos transportes da cidade, a aplicação coloca a segurança dos passageiros em risco, adianta a Reuters. “A decisão é simplesmente errada”, reagiu o líder da plataforma norte-americana, Dara Khosrowshahi.

Uma alteração no sistema da Uber permitiu que motoristas não autorizados carregassem as suas fotografias noutras contas, podendo assim transportar passageiros como se fossem o motorista reservado através da aplicação. De acordo com a Transport for London (TfL), a falha tornou possíveis pelo menos 14 mil viagens.

“É inaceitável que a Uber tenha permitido que os passageiros entrassem nos carros com motoristas provavelmente sem licença ou seguro”, afirmou Helen Chapman, diretora de licenciamento, regulamentação e cobrança da TfL, esta segunda-feira, dia em que a licença da plataforma expira nesta cidade.

O líder da Uber, entretanto, reagiu ao caso através do Twitter. “Entendemos que temos de estar numa fasquia elevada, como assim deve ser. Mas esta decisão da TfL é simplesmente errada. Nos últimos dois anos, mudámos radicalmente a forma como operamos em Londres. Progredimos tanto e vamos continuar a fazê-lo pelos milhões de condutores e passageiros que acreditam em nós.”

We understand we’re held to a high bar, as we should be. But this TfL decision is just wrong. Over the last 2 years we have fundamentally changed how we operate in London. We have come very far — and we will keep going, for the millions of drivers and riders who rely on us.

— dara khosrowshahi (@dkhos) November 25, 2019