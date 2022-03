Ucrânia: Tranquilidade lança fundo de 3 milhões para apoio aos refugiados

Sede da Tranquilidade em Lisboa © DR

A Tranquilidade | Generali anunciou esta segunda-feira a criação de um fundo de emergência de três milhões de euros para apoiar programas de ajuda aos refugiados no âmbito do conflito na Ucrânia.

De acordo com o comunicado divulgado, o apoio inclui um donativo ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), bem como a doação do valor igual ao total de donativos recolhidos na campanha global de angariação de fundos, aberta à contribuição de todas as pessoas, lançada pela The Human Safety Net, um movimento global dinamizado pelo Grupo Generali.

"As famílias ucranianas, especialmente as que têm crianças, e todos os afetados por esta situação, precisam de ajuda urgente e a Tranquilidade | Generali não são indiferentes a este drama humanitário por que estão a passar os refugiados do conflito da Ucrânia", disse Pedro Carvalho, presidente executivo da Tranquilidade | Generali em Portugal, citado em comunicado.