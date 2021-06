UE e Reino Unido lançam investigações em simultâneo à Facebook

© Pixabay

Os organismos reguladores da União Europeia (UE) e do Reino Unido abriram esta sexta-feira investigações à Facebook para verificar se a empresa distorce a concorrência no mercado de anúncios classificados ao usar dados para competir injustamente com serviços rivais.

A Comissão Europeia disse que está a analisar se a forma como a rede social Facebook incorpora o seu próprio serviço de anúncios classificados, a plataforma Marketplace, na rede social e se isso lhe dá uma vantagem para chegar aos clientes, numa violação das regras de concorrência da UE.

A Autoridade de Concorrência e Mercados britânica anunciou em simultâneo que lançou a sua própria investigação para examinar se recolha e uso de dados pela Facebook lhe davam uma vantagem injusta sobre os concorrentes que fornecem dados classificados e serviços de encontros online.

A iniciativa coordenada representa um reforço dos reguladores europeus na ação para controlar o domínio das grandes empresas de tecnologia.

O foco das investigações reflete a preocupação de longa data de que os dados que as plataformas online possuem dos seus utilizadores sejam usados para competir com outros serviços.

"A Facebook recolhe uma grande quantidade de dados sobre as atividades dos utilizadores da sua rede social e mais além, permitindo-lhe chegar a grupos de clientes específicos", justificou Margrethe Vestager, vice-presidente executiva da Comissão Europeia responsável pela política de concorrência.

"Vamos analisar em detalhes para saber se esses dados dão à Facebook uma vantagem competitiva indevida, em particular no setor de anúncios classificados online", acrescentou

A Facebook disse que "continuará a cooperar totalmente com as investigações para demonstrar que elas não têm mérito".

As plataformas Marketplace e Facebook Dating "oferecem às pessoas mais opções e ambos os produtos operam num ambiente altamente competitivo com muitos grandes operadores históricos", vincou a empresa em comunicado.