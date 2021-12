UEFA escolhe Citi para coordenar plano para ajudar clubes a lidar com quebra de receitas

Aleksander Ceferin, presidente da UEFA © AFP PHOTO /UEFA/RICHARD JUILLIART

A UEFA escolheu o banco de investimento Citi para coordenar um plano de financiamento que ajude os clubes europeus a fazer face à quebra de receitas que tiveram devido à pandemia. Na segunda metade da época 2019/2020, a maioria dos campeonatos e competições foram interrompidas devido ao surgimento da pandemia no Velho Continente e consequentes restrições impostas pelos governos para tentar combate-la. Quando as competições retomaram nessa época e na seguinte - 2020/2021 -, os estádios estavam sem público ou com uma lotação reduzida. Uma das fontes de receita dos clubes é precisamente a venda de bilhetes e a quebra de receitas terá sido assinalável para muitos.

Nesse sentido, a UEFA indicou nas últimas horas, e de acordo com a Reuters, que quer ter um plano que ajude os clubes. A ideia passará por usar as receitas que a UEFA obtém com as competições dos clubes para garantir o acesso dos clubes europeus a liquidez.

"O objetivo deste programa de financiamento é melhorar estruturalmente a estabilidade financeira dos clubes de futebol europeus, através da alavancagem das receitas com os direitos de transmissão das competições da UEFA", indicou o organismo em comunicado citado pela Reuters.

"A UEFA tem estado a estudar formas de aliviar parte da perde de receitas dos clubes devido à covid-19, ao mesmo tempo que permite aos clubes ter uma solução de financiamento sustentável a longo prazo. Começando com um valor inicial estimado de dois mil milhões de euros, é expectável que o programa de financiamento vá crescendo com o tempo", acrescenta a UEFA.

O banco de investimento norte-americano foi escolhido "como o único banco global coordenador para estabelecer o programa". E, segundo a agência de notícias, se o comité executivo da UEFA aprovar o plano, este poderá estar operacional na próxima primavera.