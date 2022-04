Ulisses cria candeeiros com desperdícios empresariais

A vida de Ulisses Pereira deu uma volta de 180 graus quando em 2017 decidiu deixar o trabalho de uma vida como designer gráfico e dedicar-se a outra paixão: criar candeeiros de cartão. "Em 2017 comecei, quase como com um laboratório, para experimentar os modelos que ia fazendo", contou este empreendedor de 48 anos.

Quando o negócio arrancou de vez em Lisboa, em 2019, os clientes não se fizeram rogados e Ulisses começou logo a ver as vendas a crescer.

Os clientes gostam de produtos diferentes e os candeeiros de Ulisses são-no. Podem ser usados de várias formas, uma vez que cada cliente recebe a sua peça em kit, para ser montada pelo próprio. Ou, caso prefira, leva a peça já montada e só tem de proceder à sua instalação.

Todos são feitos em cartão, não existem dois iguais e, além de tudo, como não são produzidos em grande escala, deixam uma pegada ecológica reduzida. "Para produzir em massa já existem as fábricas e essas poluem. Quero que a minha pegada ecológica seja a mínima possível", afirma Ulisses Pereira.

Pegada ecológica

"Quando comecei já sabia que tinha de ter a questão ambiental envolvida. Desde pequeno que os meus pais faziam questão neste tema", recorda o criador da Ulisses Design. "Para combater o desperdício e para que a matéria não seja retirada da natureza utilizo placas de cartão desperdiçadas pelas empresas, por exemplo", revelou, explicando que também recorre a outros desperdícios empresariais para as suas obras.

Ulisses percebeu que estes materiais, que não têm qualquer serventia para as empresas, seriam a matéria-prima especialmente adequada para criar os seus candeeiros. "Eles não utilizam e eu aproveito. Assim já não é preciso ir buscar nada à natureza", congratula-se, explicando que o conceito de economia circular adequa-se a esta situação. "O material já existe, eu utilizo e o resto pode ser reciclado".

Com o negócio a correr de vento em popa Ulisses Pereira foi, em 2020, surpreendido pela pandemia de covid-19 e pelos consequentes confinamentos. As vendas pararam e foi já quase em 2021 que o criador teve de recomeçar "praticamente do zero".

Atualmente Ulisses já voltou a ter muitas encomendas. Os clientes têm à sua disposição vários modelos que podem ser adquiridos em castanho, da cor do cartão, ou se este for colorido esse será o tom da peça. "A cor do cartão é a cor do candeeiro", refere o designer, que descreve ainda o processo de cortar as peças dos candeeiros, para que nunca falha um encaixe. "O cartão é cortado numa máquina a laser e esse é um trabalho caro face às pequenas quantidades que eu produzo", comenta.

A intenção de Ulisses Pereira é conseguir agora obter receita suficiente para poder adquirir uma máquina de corte a laser, para facilitar o seu trabalho e reduzir o desperdício ao máximo.

Da criação à embalagem

Todos os produtos são criação de Ulisses, desde o candeeiro propriamente dito, até à embalagem onde será acondicionado. A intenção de ser totalmente sustentável só não é conseguida porque por vezes é necessário utilizar cola e os cabos que para a ligação à eletricidade não são feitos de desperdício. "Mas utilizo muito pouca cola e mesmo esta polui o mínimo possível", assegura.

O apoio da família é incondicional e, garante Ulisses, são os mais próximos os primeiros a experimentar os produtos. Só depois da sua aprovação é que estes são colocados à venda. Também é uma forma de garantir a qualidade dos mesmos, embora o criador explique que este tipo de cartão é muito resistente. E, para evitar problemas de segurança, os casquilhos que inclui nos seus candeeiros são específicos para lâmpadas LED (que também são menos poluentes).

As peças têm preços diferenciados e que podem ser consultados no site ulissesdesign.com.

Para além dos candeeiros, Ulisses já criou uma chaise-longue em cartão ultra resistente, mas que ainda não está "pronta para ir para a rua".