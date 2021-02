Um ano após a tempestade, indústria dos cruzeiros quer restaurar a confiança do turista

A indústria dos cruzeiros navegava de vento em popa, até que uma tempestade que ninguém adivinhou se abateu sobre um setor que tinha nas águas oceânicas quase 280 navios, acolhia anualmente perto de 30 milhões de passageiros, respondia por mais de 1,1 milhões de empregos e contribuía com cerca de 155 mil milhões de dólares para a produção económica em todo o mundo. A hecatombe provocada pela pandemia da covid-19 foi avassaladora. Segundo dados da Associação Internacional das Companhias de Cruzeiro (CLIA, sigla em inglês), de março de 2020 até hoje estima-se que a suspensão das operações de cruzeiros resultou na perda de mais de 77 mil milhões de dólares na atividade económica mundial e de 518 mil empregos. Fonte oficial da CLIA sublinha que o início do surto pandémico e a subsequente desaceleração das viagens "tiveram um impacto devastador" no setor.

Apesar do furacão que enfrentou, que conduziu inclusive ao desmantelamento de 18 embarcações, a indústria não ficou totalmente a zero em 2020, embora longe das expectativas do início do ano. A CLIA estima que, entre julho e dezembro, os navios cruzeiros em operação receberam mais de 200 mil passageiros. Mário Ferreira, empresário que detém empresas de cruzeiros oceânicos e fluviais, conta que o grupo conseguiu operar pouco mais do que quatro meses e com poucos navios, mas garantiu a realização de perto de 300 cruzeiros fluviais na Europa e 15 oceânicos.

"No total, transportámos mais de 19 mil passageiros nos nossos cruzeiros fluviais, dos quais perto de três mil no Douro, e cerca de dois mil nos cruzeiros oceânicos", adianta. Mário Ferreira reconhece que "são números que ficam muito aquém do que seria um ano normal". O negócio possível - "num ano muito negativo" - originou vendas de 53 milhões de euros. O custo com pessoal atingiu os 23,5 milhões, sendo que várias centenas de funcionários ficaram em lay-off.

Desde o verão passado, quando retomou atividade, a MSC Cruzeiros, líder de mercado na Europa e América do Sul, acolheu mais de 30 mil passageiros a bordo dos dois navios que colocou em operação. Como frisa fonte oficial, em agosto de 2020, a MSC "tornou-se a primeira grande companhia de cruzeiros a retomar as navegações no Mediterrâneo após a suspensão global da indústria em março". Neste momento, tem um navio no Mediterrâneo Ocidental, o MSC Grandiosa, que está a efetuar cruzeiros semanais com partida de Génova e escalas em três portos italianos e em Malta. Este reinício esteve sujeito a um novo decreto ministerial, que autorizou a retoma sob a proteção de um protocolo de saúde e segurança aprovado pelas autoridades de saúde, transportes e segurança italianas. Em Portugal, nos portos de Lisboa e Funchal, a MSC Cruzeiros só antevê embarques em setembro, outubro e novembro.

Confiança e otimismo

Mário Ferreira com o MS World Explorer, ancorado no Porto de Cruzeiros de Leixões. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

Mário Ferreira prevê iniciar a atividade em maio, dois meses mais tarde do que é habitual, mas, otimista, aponta para previsões de vendas da ordem dos 300 milhões de euros, ainda que admita que o negócio ficará abaixo dos níveis pré-pandemia. O empresário sublinha que todas as suas empresas têm planos operacionais para responder ao surto, já colocadas em ação em 2020. Como sublinha, antes de entrarem a bordo, os passageiros já sabem quais as medidas implementadas para garantir a segurança de todos e que passam pela testagem pré-embarque, controlo regular de sintomas, processos de limpeza e higienização de espaços, distâncias de segurança, uso de máscaras, entre outras.

Também a CLIA lembra que os protocolos implementados já no ano passado para mitigar o risco de covid-19 entre passageiros, tripulantes e destinos visitados têm funcionado com sucesso, como comprovam as viagens realizadas ainda em 2020 e já no início deste ano. Embora reconheça que levará ainda algum tempo para que o turista se sinta confortável, há esperança no horizonte. Como adianta a porta voz, estudos de mercado concluíram que duas em cada três pessoas que já usufruíram de uma viagem de cruzeiro estão dispostas a repetir a experiência dentro de um ano e 58% dos turistas internacionais, que nunca fizeram uma viagem deste género, admitem fazê-la nos próximos anos. "Reconstruir a confiança do público nos cruzeiros é para nós uma prioridade", frisa.

O MSC Fantasia no Porto de Lisboa (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

A MSC sublinha que sempre que surge uma notícia sobre a evolução de uma vacina nota "uma maior remarcação de férias". Fonte oficial diz mesmo que a empresa tem "bastantes reservas de portugueses" e inclusive já muitos viajaram, desde agosto de 2020, com a empresa, aquando do recomeço das operações no MSC Grandiosa. Para a companhia, 2021 é "um ano de transição". A expectativa é que possa navegar nos próximos meses com todos os navios e que este ano já seja possível assistir a uma "forte evolução positiva" do setor. Mas é para 2022 que estão direcionadas as esperanças. "Acreditamos que 2022 será um ano de euforia para o turismo em geral e em particular para a indústria dos cruzeiros".

Mário Ferreira não tem dúvidas que o mercado dos cruzeiros "voltará a crescer no futuro próximo, muito em particular na nossa área de pequenos navios". Como frisa, "nós acreditamos, ainda antes da pandemia, que o futuro dos cruzeiros passava por uma oferta mais personalizada, em navios com menos de mil passageiros, com acessos a portos únicos e com um enfoque na sustentabilidade e autenticidade cultural dos programas". Nesta fase, "o principal desafio que se coloca é demonstrar que os cruzeiros são seguros e que todas as normas de segurança definidas pelas autoridades médicas estão a ser cumpridas" e, em simultâneo, responder aos anseios dos clientes que querem "continuar a usufruir de serviços de qualidade, itinerários entusiasmantes, boa gastronomia e experiências únicas".

Este ano, o empresário português vai apostar em itinerários oceânicos tradicionais como Mediterrâneo, Mar do Norte, Báltico e Fiordes da Noruega, mas também vai promover viagens pelo Ártico, Antártida e América do Sul. As vendas têm estado centradas nos mercados da Alemanha e Europa central, e nos Estados Unidos. Também este ano, arranca uma operação em França, que terá um navio dedicado, numa parceria com uma empresa local. Confiante na retoma, a estratégia já está montada para acompanhar a normalização do setor. "Iremos estar presentes nos principais mercados internacionais, como Reino Unido" e "abrir um escritório de vendas de cruzeiros marítimos no mercado português".

Mário Ferreira está também atento às oportunidades para fortalecer o seu negócio de cruzeiros. O empresário tem olhado com especial interesse empresas nos Estados Unidos. Como adianta, "a crise que o setor sofreu em função da pandemia criou algumas oportunidades muito interessantes", mas é necessário "perceber a viabilidade futura dos projetos e de que forma se enquadram na nossa estratégia de crescimento".