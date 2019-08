Um assento de avião enfureceu o Twitter. Mas atenção, nem tudo o que parece é.

Há um assento de avião sem costas a enfurecer o Twitter. Mas antes que as questões comecem a somar-se, deixamos um aviso: nem tudo o que parece é.

Voltemos ao início desta terça-feira. Matthew Harris recebeu uma foto de um amigo que fazia a rota Luton-Genebra com a easyJet e, rapidamente, a difundiu na rede social Twitter. Tratava-se de um assento sem costas onde estava sentada uma passageira.

A acompanhar a fotografia vinha um comentário onde se dizia que “a easyJet bate a Ryanair ao ter assentos sem costas”. O responsável pela publicação chamava ainda à atenção do regulador, EASA, e da Associação do Transporte Aéreo, IATA.

#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P

Rapidamente a companhia aérea inglesa, easyJet, veio a jogo para agradecer a chamada de atenção e indicar que já tinha sido aberto um procedimento de investigação para tentar perceber o ocorrido. Com o comentário vinha ainda o pedido para que a imagem fosse retirada até que houvesse mais indicações.

Entre os vários comentários que se foram juntando, e onde também se contam vários jornalistas a tentar saber mais detalhes, aparece um outro que vem baralhar as contas. Uma conta com o nome EasyJet Customer Service vem dizer que “é um assento de baixo custo” e que o passageiro foi chamado a escolher outro e não quis fazer o upgrade.

Contactada pelo Dinheiro Vivo, fonte oficial da easyJet esclarece que é tudo um mal entendido: nem o passageiro voou naquele assento, nem a conta que diz ser de serviço ao cliente é real. A empresa diz ainda que o avião tinha, sim, dois assentos estragados, mas que nunca foram disponibilizados aos passageiros.

“Nenhum passageiro foi autorizado a voar nesses assentos, pois estavam inoperáveis a aguardar reparação. A segurança é a maior prioridade e a easyJet opera a sua frota de aviões em estrita conformidade com todas as diretrizes de segurança”, diz a companhia.

Esta indicação foi dada, posteriormente, pela easyJet a Harris, que sempre manteve as conversas públicas para todos poderem ler. O próprio acabaria por vir esclarecer a situação, indicando que a pessoa foi passada para outro assento, após todos os passageiros terem embarcado.

One has to wonder how safe the rest of the plane was. This was her seat. The lady was moved to a spare seat once the flight was fully boarded. Not sure what would have happened if the flight was full.

My partner took the photo.

— Matthew Harris (@mattiasharris) August 6, 2019