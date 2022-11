Um batalhão latino-americano vai trazer negócios a Lisboa

A recuperar a todo o gás ​​​​​​​da pandemia, o turismo na Argentina oferece grandes oportunidades. © EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Apenas 1,57 mil milhões de euros. É este o valor da totalidade das exportações nacionais com destino à América Latina. E escusado será dizer que desta fatia de 2,5% das vendas para aquela região, praticamente metade se dirigem diretamente ao Brasil, aonde temos uma ligação histórica. Mas se a economicamente pujante América Latina tem representado uma oportunidade perdida para Portugal, a CIP quer ajudar a reforçar a nossa parca presença numa localização que cresce a passo de gigante. E para isso chamou a Portugal um enxame de ministros e empresários latino-americanos, para o Fórum Ibero-Americano MIPYME, que acontece pela primeira vez em Lisboa, a partir de segunda-feira, uma cimeira promovida pela CIP em parceria com o governo.

"A América Latina representa um conjunto de oportunidades e terreno por desbravar pela maioria das empresas portuguesas, atendendo a uma maior relação histórica e cultural com os mercados africanos, sobretudo os PALOP, onde temos maior exposição em exportações e mesmo na internacionalização de empresas nacionais, numa relação semelhante com o que têm os espanhóis com a América Latina", explica ao Dinheiro Vivo o vice-presidente da CIP. Para Arnaldo Figueiredo, esta é uma das regiões do mundo onde as empresas portuguesas têm mais por onde crescer. "Os espanhóis têm um percurso consolidado, muitas vezes em consórcio, mas as empresas portuguesas são muito bem vistas", garante, apontando a competência mas também a abertura à constituição de parcerias com empresas locais como vantagens lusas. "É um fator bastante apreciado por empresários e entidades governativas desses países", sublinha.

Com a cimeira da próxima semana, não se pretende chegar já à meta. A ideia é começar a criar condições para pessoas e empresas se conhecerem, potenciar reuniões e avaliar oportunidades para parcerias que possam promover negócio, com base sobretudo no networking e partilha de experiências entre as entidades públicas e investidores.

Se, para o também presidente da Mota-Engil, Indústria e Inovação, a América Latina é um mundo de oportunidades que vão do setor primário, à indústria e serviços - "devendo cada empresa avaliar com critério o mercado de investimento e os parceiros a selecionar", avisa -, há caminhos que se revelam mais atrativos. "À partida, e pela experiência de quase 25 anos de presença da Mota-Engil na região, diria que os setores de Engenharia, que vão desde os gabinetes de projeto a empresas de construção e gestão de concessões, têm um potencial muito relevante, pela competência e competitividade da engenharia portuguesa." Mas há mais: "As cadeias hoteleiras marcam já posição na região e mesmo no agroindustrial há bons exemplos de investimentos portugueses, podendo neste setor existir intercâmbios interessantes para o trading, que podem gerar complementaridade aos fornecedores nacionais."

E o facto de estarem presentes os principais responsáveis políticos e associativos das duas regiões é também um sinal relevante. "O papel da diplomacia económica é fundamental para alargar horizontes de atuação económica das empresas, sobretudo numa economia de pequena dimensão como a portuguesas", frisa Arnaldo Figueiredo, lembrando que o tamanho não é tudo: "Temos enorme competência no que produzimos e no valor acrescentado com que desenvolvemos serviços". Razão pela qual defende que a vontade política tem de ser complementada com "incentivos concretos à internacionalização, para concretizar algo que tem de ser um verdadeiro desígnio para a economia nacional, o desenvolvimento do setor externo".

Potenciar relações bilaterais com a América Latina será então, para o vice-presidente da CIP, um importante dinamizador da atividade externa das nossas empresas, "por vezes não seguindo a rota mais evidente mas identificando a melhor oportunidade". E exemplifica a aposta com um caso que conhece bem: a Mota-Engil. "Iniciámos o investimento em 1998, através do Peru, e tem sido uma experiência muito positiva, que nos permitiu reforçar e consolidar a presença até sermos a 7.ª maior construtora na região."