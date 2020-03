Um quinto das PME Excelência está no distrito do Porto

O IAPMEI decidiu atribuir a 2337 empresas o estatuto de PME Excelência 2019, na totalidade do país, sendo que 455, ou cerca de um quinto, estão no distrito do Porto, embora Lisboa lidere com 469 certificadas. O prémio valoriza as unidades que se destacaram pelo melhor desempenho económico-financeiro e de gestão, mostrando altos padrões competitivos.

No caso do Porto, as empresas identificadas dão emprego a 17 752 pessoas e têm um volume de negócios acima de 1,861 mil milhões de euros, um registo que até cresceu face ao ano anterior, na ordem de 17,5%. Foram igualmente responsáveis por exportações no valor de 465 milhões de euros e representam um ativo líquido global superior a 1525 milhões de euros. Têm uma autonomia financeira média de 60,3% e níveis de rendibilidade dos capitais próprios de 23,3%.

Nesta edição, o título foi conquistado pela primeira vez por 159 empresas do Porto, mas, ao longo dos 11 anos de atribuição do prémio, há sete unidades da região que já obtiveram a distinção mais de nove vezes, revela em comunicado o IAPMEI-Agência para a Competitividade e Inovação, de apoio às micro, médias e pequenas empresas.

A maioria das premiadas do distrito (70%) são de pequena dimensão (319), seguidas pelas 113 de média dimensão (25%) e por 23 microempresas (5%). São oriundas de comércio (29,7%), da indústria (28,8%) e do setor do turismo (14,9%).

Nuno Mangas, presidente do IAPMEI, realça que “é um orgulho verificar o crescimento e notoriedade que este estatuto tem vindo a conquistar, ao longo destes 10 anos, entre as empresas portuguesas. As PME Excelência são empresas financeiramente robustas, que apresentam um elevado padrão competitivo, assente em estratégias de inovação e internacionalização, e desempenham um papel de grande relevância ao nível do emprego, tal como do desenvolvimento local e regional”.