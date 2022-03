Um seguro de vida que garante poupança e protege o investimento

Sede da Tranquilidade em Lisboa © DR

"O Tranquilidade Investimento Protegido foi pensado e desenvolvido para todas as pessoas que pretendem investir as suas poupanças sem um elevado risco associado", simplifica Isabel Farinha, diretora da Oferta Vida da seguradora, que acaba de lançar um novo seguro de vida financeiro.

Sem custos de subscrição e com um valor mínimo a investir de mil euros - que pode ser reforçado com entregas complementares ao longo do contrato -, este novo produto chega ao mercado com uma mais-valia para quem teme poder vir a precisar do capital investido: a possibilidade de resgate total ou parcial do investimento, logo a partir do 2º mês do contrato- Ainda assim, é ao fim de 8 anos e 1 dia que se "maximiza as vantagens fiscais", diz a companhia, que assegura também a possibilidade de juntar uma cobertura adicional que garante uma proteção extra em caso de morte, até 25.000€.

"Com o novo produto, metade do capital é aplicado num investimento garantido e a outra metade numa componente variável com risco protegido, um fundo financeiro do grupo Generali com uma rentabilidade potencial superior às taxas de juro de aplicações mais conservadoras. Anualmente, quando o saldo da componente variável for superior ao da garantida, é efetuada automaticamente uma redistribuição equitativa por ambas as componentes, equilibrando os seus saldos", explica ainda a seguradora.

Desta forma, é garantido um "mínimo 90% do capital investido", junta Isabel Farinha, explicando que o Tranquilidade Investimento Protegido "ainda permite potenciar os ganhos", mantendo-se "a simplicidade e a inovação do novo produto financeiro que vem dar resposta às necessidades dos clientes nesta área específica".