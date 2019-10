Um terço das empresas já não privilegia candidatos que falem português

Para mais de um terço das empresas, o português já não é uma língua obrigatória, evidenciando a abertura do mercado nacional a perfis estrangeiros. Os dados são da Talent Portugal – comunidade de atração de talento e ponto de encontro entre candidatos, empresas e instituições – que acaba de apresentar uma nova edição do Diretório de Empresas.

O inglês é a língua mais requisitada, por quase 100% das empresas, logo seguida do francês e espanhol, idiomas procurados por 37% e 36% das empresas, respetivamente.

Já no que às competências diz respeito, as tecnologias de informação mantêm uma posição de destaque, sendo procuradas por 68% das organizações. Segue-se a engenharia e indústria, competências desejadas por 46% das entidades presentes no Diretório.

Depois de duas das Feiras de Emprego – encontro anual para os melhores empregadores nacionais contactarem pessoalmente com os representantes das organizações de candidatos, planeando, assim, a sua presença em feiras de emprego –, realizadas no Porto e em Lisboa, a Talent Portugal promove, em fevereiro de 2020, a Employer Branding Conference. A iniciativa dará a conhecer as últimas tendências e melhores práticas nesta área e promove o networking entre mais de 80 empresas e organizações de candidatos.