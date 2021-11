Um terço das empresas pretende aumentar investimento em 2022

(Cristiana Milhão / Global Imagens) © Cristiana Milhão / Global Imagens

Um terço das empresas portuguesas pretende reforçar investimento no próximo ano, face ao investimento feito em contexto pré-pandemia, em 2019, de acordo com os dados do último inquérito Sinais Vitais da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.

Este é uma dos indicadores que surge melhorado no estudo, relativamente a dados de setembro, que vem acompanhando as expetativas dos negócios nacionais desde o início da pandemia, agora com periodicidade mensal. Desta vez, foram inquiridas 360 empresas, num universo de 150 mil, com o período do inquérito a refletir a atividade registada em setembro e os compromissos assumidos pelas empresas face ao futuro próximo, já num quadro de chumbo do Orçamento do Estado para 2022 e de precipitação do calendário político para eleições.

Nas expetativas quanto à realização de investimento no próximo ano, 33% das empresas ouvidas assumem uma aposta maior do que aquela que foi feita em 2019, sendo que o aumento médio do investimento esperado é de 35%.

Por outro lado, 47% pretendem manter o nível de investimento, apenas com 20% a manifestarem a intenção de o reduzir.

A CIP destaca esta marca como um dos "elementos muito positivos" do estudo, destacando que nas grandes empresas a intenção de subir investimento alcança mesmo os 58% nas opiniões recolhidas já perto do final do ano. "Quer dizer que esse investimento vai acontecer", assinalou Óscar Gaspar, vice-presidente da confederação empresarial.

Noutra nota mais optimista relativamente a dados de setembro, há agora apenas 8% de empresas que pretendem reduzir os quadros de pessoal até ao final do ano, sendo que 80% pretendem manter os trabalhadores atuais e 12% pretendem mesmo realizar novas contratações. Neste último caso, com um incremento médio dos quadros em 10%. Já entre as empresas que pretendem despedir, a redução média esperada é de 24%.

Estas expetativas são manifestadas pelos negócios apesar de 39% preverem ainda que as vendas de 2022 ficarão abaixo das do período pré-pandemia (numa quebra média esperada de 31%). Por outro lado, 30% admitem um nível de vendas e prestações de serviços igual e 31% consideram que este irá melhorar (em média, 23%).

Num indicador da atividade futura, as empresas dão neste final de ano conta de que as encomendas em carteira - sobretudo, relevantes no sector industrial - estarão em 26% dos casos a manter o nível e em 20% a manter o nível, sendo que para uma percentagem de 25% dos negócios se regista uma diminuição (para 29%, a questão na se aplica). É, face a dados de setembro, um dado que se mantém na atividade empresarial.



Ainda assim, quando questionadas sobre quando esperam a recuperação dos níveis de atividade no sector em que operam para os que se registavam em 2019, 21% das empresas dizem já ter chegado a essa marca, em mais um indicador que surge melhorado nesta edição do inquérito.

Pior está a apreciação dos empresários face às medidas de apoio do governo, com um agravamento das opiniões. Para 87%, os apoios acionados ficaram aquém ou muito aquém do necessário (82% no estudo de setembro), e também quanto ao impacto que poderá ter o Plano de Recuperação e Resiliência: 69% entendem que este terá nenhum ou pouco impacto, com apenas 8% a preverem um impacto significativo (12% em setembro).