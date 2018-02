Um tweet pode tirar mil milhões ao Snapchat? Só se vier das irmãs Jenner

“Entãooo, mais alguém nunca mais abriu o Snapchat? Ou sou só eu… oh, isto é tão triste.” Bastou um tweet com 88 carateres para a Snap.Inc, a empresa que detém aplicação móvel que autodestrói as mensagens ao fim de 24 horas, perder 1,3 mil milhões de dólares (1,06 mil milhões de euros) na bolsa norte-americana. A culpa é de Kylie Jenner, uma das personalidades mais influentes das redes sociais.

Kylie Jenner, que conta com 24,5 milhões de seguidores no Twitter, manifestou-se contra as mudanças de design do Snapchat na publicação feita na noite de quarta-feira. Este tweet foi partilhado (retweet) 57,9 mil vezes e recebeu 308 mil favoritos.

A figura pública, ainda assim, diz que continua a gostar do Snapchat, que é o seu “primeiro amor”.

still love you tho snap … my first love — Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de fevereiro de 2018

Os analistas de Wall Street que acompanhar o Snapchat têm notado que os utilizadores estão a usar menos a aplicação desde que houve a mudança de design, de acordo com a Bloomberg. A rede social de Evan Spiegel, no início do ano, decidiu mudar o interface da plataforma, que passou a ter uma separação clara entre as publicações dos amigos e os conteúdos das marcas e outros perfis. Alterações que desagradaram os utilizadores desta rede social.

O Citigroup, no início desta semana, baixou a recomendação sobre as ações da Snap Inc de “neutral” para “vender”. O banco investimento alega que houve um “salto significativo” nas avaliações negativas das alterações de design da aplicação. Se houver uma menor ligação dos utilizadores (engagement) com o Snapchat, os resultados financeiros poderão ser penalizados.

Ao mesmo tempo que as alterações são contestadas, soube-se que Evan Spiegel poderá tornar-se num dos líderes de empresas cotadas mais bem pago dos Estados Unidos. O líder do Snapchat tem direito ao equivalente a 636,6 milhões de dólares em ações. Esta opção sobre as ações terá sido garantida na sequência da entrada da Snap Inc. em bolsa e poder