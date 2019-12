Uma atividade que não escapou à moderna distribuição

Em todos os híperes e superes há um corredor, quando não mais, dedicado aos animais de estimação. O negócio apresenta sólidas bases de crescimento e, por isso, tornou-se atrativo para as cadeias da moderna distribuição.

Há cinco anos, a Sonae MC decidiu lançar a ZU, marca de retalho especializado para cães e gatos, que conta com 19 lojas. Já a Auchan criou o Pet Club, que totaliza mais de 16 mil membros, e abriu uma loja Pet em Almada.

A ZU “tem duplicado o seu número de lojas anualmente e é esse o ritmo que vamos manter durante os próximos dois anos”, revela Ana Cardoso, diretora comercial. A razão é simples. O mercado dos animais de estimação está “em franco crescimento”, tem apresentado um incremento médio de 3% ao ano e “irá manter esse ritmo nos próximos, não só em Portugal como em todo o mundo”. Por isso, o plano de expansão da ZU assenta no crescimento orgânico, à boleia das insígnias Continente, Modelo e Bom Dia, mas também em aquisições. Como frisa a responsável, “é uma possibilidade à qual estamos atentos”.

Para a Auchan, o mercado pet “é altamente estratégico”, diz Ricardo Branco, responsável da área. Além do Pet Club, através do qual os membros podem tirar dúvidas, ler dicas e conselhos, e aceder a promoções, o grupo tem aumentado o espaço para refletir a profundidade da gama. “Não queríamos que o nosso mercado de pet fosse só o artigo e a prateleira”, sublinha.

Iguais ao Homem

A grande fatia do negócio é a área alimentar, que vale cerca de 60% da faturação. E, neste domínio, as preocupações dos tutores seguem as modas. Como adianta Ricardo Branco, “verificamos uma grande preocupação com a saúde dos animais por parte dos donos, que procuram, cada vez mais, alimentos de origem natural ou mais qualitativos, como os premium e super premium, com maior concentração de proteína”.

A ZU também reconhece este fenómeno. “Há dois segmentos que estão a crescer intensivamente: alimentação natural e as dietas veterinárias”.