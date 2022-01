Uma farmácia na autoestrada? Proposta é da Brisa e vai a negociação

António Pires de Lima, CEO da Brisa © Paulo Alexandrino/GI

A Brisa quer abrir uma farmácia na autoestrada. A concessionária rodoviária pretende construir um edifício na área de serviço de Oeiras da A5, no sentido Lisboa/Cascais. A proposta foi apresentada em meados de 2021 e levou à criação de uma comissão de negociação de negociação por causa de uma eventual partilha de benefícios, refere o despacho publicado em Diário da República nesta quinta-feira.

A comissão de negociação será liderada pelo presidente da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP), Miguel Leal de Faria. A UTAP é a entidade que acompanha as parcerias público-privadas.

Além do presidente da UTAP, a comissão contará com mais quatro elementos: Ana Faria Burnier, Hong Cheng Leong; João Morgado de Melo e Rui Neves Soares.

Atualmente, a Brisa já conta com um serviço ligado às farmácias, o Farmadrive. Com o identificador da Via Verde é possível pagar as contas dos medicamentos nas Farmácias de Sacavém e do Grupo Silveira, em Birre, Mem Martins, Rosário e São Domingos de Rana.

A publicação do despacho surge na semana a seguir à entrada em vigor dos novos preçários da Via Verde: desde 5 de janeiro, há uma mensalidade só para usar o serviço de portagens e outra para quem necessitar de pagar as portagens e outros serviços.