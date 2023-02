Uma lista eletrizante: conheça os setes finalistas ao título de Carro do Ano em Portugal

Dinheiro Vivo 17 Fevereiro, 2023 • 00:33 Partilhar este artigo Facebook

O júri já escolheu os sete finalistas a suceder ao Peugeot 308, numa lista dominada por modelos "eletrificados", entre híbridos puros, híbridos plug-in e 100% elétricos. Os tempos continuam a mudar.

Seguem para a próxima fase, na corrida ao título de Carro do Ano 2023, os seguintes finalistas:

- Honda Civic

- Nissan Ariya

- Peugeot 408

- Renault Austral

- Renault Mégane E-Tech

- Škoda Fabia

- Volkswagen ID. Buzz

Destaque óbvio para a Renault, que consegue "inscrever" dois modelos nesta fase final de escolha. No total, havia 32 candidatos na corrida, sendo que sobram agora estes sete. Nas diferentes categorias do Troféu Volante de Cristal 2023, há 37 candidatos a concurso e que disputam um total de sete classes: Citadino, Familiar, SUV Compacto (inclui crossovers), Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.

O júri vai agora completar a fase de testes aos diferentes modelos, sendo que o anúncio dos vencedores está previsto para o início de março.

Prémio Personalidade do Ano

Numa outra face deste concurso, a Comissão Executiva do "Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023" vai ainda distinguir a Personalidade do Ano. Ou seja, alguém que, pela sua participação profissional e empenho pessoal, contribua inequivocamente para o desenvolvimento do setor automóvel em Portugal.

Candidatos em exposição na maior praça central coberta da Europa

No total são 23 os automóveis que vão estar em exposição, ao longo de três dias, numa das áreas comerciais mais visitadas da área da Grande Lisboa. Uma oportunidade única para ver ao vivo e de forma gratuita, alguns dos modelos mais recentes à venda no nosso país. A exposição realiza-se nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, na praça central do UBBO Shopping Resort.

O "Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2023" é uma iniciativa do grupo Impresa, através da SIC Notícias e do Expresso, e que conta com a participação de vários jurados em representação das diferentes marcas do Global Media Group - JN, DN, TSF e Motor24.