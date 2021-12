Unbabel compra empresa de tradução britânica para apostar no marketing

Presidente executivo da Unbabel, Vasco Pedro. © Fotografia cedida pela Unbabel

A tecnológica portuguesa Unbabel, que alia inteligência artificial à tradução, comprou a empresa de tradução britânica Lingo24. A aquisição vai servir para reforçar a aposta nos serviços de marketing e de apoio ao cliente, segundo a informação divulgada nesta quinta-feira. Não foi divulgado o montante da transação.

Como consequência da operação, a Unbabel vai absorver os funcionários da Lingo24 e passará a contar com mais de 330 funcionários. Anteriormente, a tecnológica portuguesa contava com 205 elementos na equipa, adianta ao Dinheiro Vivo fonte oficial.

"Esta aquisição permitir-nos-á proporcionar experiências multilingues consistentes e de alta qualidade não só no serviço ao cliente, mas também no marketing. Assim, damos um passo importante na nossa jornada para ajudar as empresas globais a acelerar e automatizar as suas language operations [operações linguísticas]", destaca o líder da Unbabel, Vasco Pedro, citado em comunicado de imprensa.

Fundada em 2001, a Lingo24 é uma empresa que fornece serviços linguísticos e que traduz conteúdos para vários formatos, como descrições de produtos, guias de utilizador, websites, software e aplicações multilingue.

Segundo um relatório recente da Unbabel, "71% dos consumidores acreditam que é muito importante que uma marca promova e dê apoio aos seus produtos e serviços na sua língua materna". No entanto, para as grandes empresas, "é frequentemente difícil escalar estes esforços para mercados e canais" e "oferecer traduções pefeitas no idioma nativo".

Com esta aquisição, a tecnológica de Vasco Pedro "irá potenciar a capacidade de gerar conteúdo multilingue para as equipas de marketing e de serviço ao cliente em vários idiomas de forma rápida e precisa".

A compra da Lingo24 é anunciada quatro meses depois de a Unbabel ter entrado na categoria de mercado dedicada às operações linguísticas.

Facebook, Microsoft, Booking.com e Uber são algumas das multinacionais que usam a plataforma da Unbabel para poder comunicar melhor com os seus consumidores.