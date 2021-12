União entre as fundação Calouste Gulbenkian e Champalimaud dá origem ao Ocean Campus

Alexandra Costa 17 Dezembro, 2021 • 12:00 Partilhar este artigo Facebook

Foi assinado esta sexta-feira o contrato de concessão entre o Porto de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Champalimaud que, na prática, é o primeiro passo para a criação do Ocean Campus. Um projeto que vai unir duas fundações e criar o que é descrito como "um polo científico único para a cidade de Lisboa".

Sabe-se que o Ocean Campus terá dois centros de investigação. Um dedicado aos efeitos das alterações ambientais na saúde humana. Este ocupará 10 mil metros quadrados e focará a sua atenção na forma como os seres humanos estão a ser afetados pelas alterações no meio ambiente em permanente mudança. Adicionalmente o Centro Internacional Colaborativo procurará aproveitar as competências das duas fundações, "com vista a desenvolver os domínios que lhes são comuns, como a investigação científica e a formação pós-graduada, técnica e profissional, a partilha de infraestruturas e de recursos humanos e a ligação conjunta ao tecido empresarial e empreendedor."

© DR

(Em atualização)