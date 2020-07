Unicâmbio alarga negócio à compra de ouro

Depois das inovações levadas a cabo para continuar a chegar aos seus clientes em contexto de pandemia e confinamento, nomeadamente novos serviços de transferências por telefone e uma nova plataforma para comércio online, a Unicâmbio vira-se agora para uma nova área de negócio.

A líder nacional no mercado dos câmbios e transferências de dinheiro anunciou nesta semana que vai apostar na compra de ouro usado, alargando assim a oferta de serviços disponíveis na sua rede de balcões, com o objetivo de “adaptar a empresa a uma nova realidade socioeconómica” e de ir ao encontro das necessidades dos clientes.

“Não nos vamos afastar do nosso negócio principal”, frisou Paulo Jerónimo, assegurando que a transação de moeda estrangeira e transferências de dinheiro continuam a ser o core da atividade da Unicâmbio. “Acreditamos porém que assim vamos responder ainda melhor ao que tem sido a procura dos nossos clientes”, explica o administrador da empresa, que admite ter uma “expectativa considerável, até pelas condições vantajosas que estamos a apresentar a quem quer vender ouro”.

Nesta primeira fase, a compra de ouro vai estar disponível apenas nos balcões de Almancil (Loulé), Praça da Figueira (Lisboa), Centro Comercial Babilónia (Amadora), Almada Fórum e Braga Parque., prevendo-se que a oferta seja posteriormente alargada aos restantes pontos da Unicâmbio em todo o país, com a empresa a assegurar “todas as condições de segurança e privacidade necessárias à transação”, bem como o cumprimento de todas as determinações legais necessárias a esta atividade.