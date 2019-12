Unicórnio brasileiro das entregas abre escritório em Portugal. Tem 100 vagas

A plataforma Loggi nasceu e tornou-se num sucesso no Brasil por cruzar os serviços da Uber Eats e da Glovo. A tecnológica de logística fundada em 2013 põe estafetas independentes em contacto com grandes empresas e negócios locais para fazer entregas de comida, produtos ou mesmo documentos em todo o território brasileiro. Este unicórnio – está avaliado em pelo menos mil milhões de dólares – vai abrir um escritório em Portugal em 2020 e vai contratar um total de 100 pessoas.

Algumas das 100 vagas já estão disponíveis através da página da Loggi. Há oportunidades para as áreas de engenharia de software, gestão de produto, experiência do utilizador, interface do utilizadores, tecnologia de informação e ainda na área de recursos humanos.

Além de cumprir com a legislação de trabalho portuguesa, o unicórnio brasileiro garante que vai ajudar os candidatos selecionados a obter visto de trabalho.

“O mercado de tecnologia está em forte crescimento em Portugal e Lisboa é o polo do momento. Encontram-se muitas oportunidades para aprender e não faltam trocas de conhecimento, novas formas de trabalho e de conveniência para profissionais de todo o mundo”, destaca Eduardo Thuler, o responsável da Loggi para o mercado português, citado em nota de imprensa a que o Dinheiro Vivo teve acesso.

Eduardo Thuler assinala ainda que Portugal “está a consolidar-se como um dos principais polos de startups da Europa, beneficia de fortes apoios governamentais à tecnologia, possui ótimas universidades e também é a sede da Web Summit, a maior cimeira de tecnologia da Europa”.

Fundada em 2013, a Loggi conta com cerca de 40 mil estafetas e realiza o transporte de mercadorias através de motas, camiões, carrinhas e meios de aviões. Diariamente, realiza cerca de 100 mil entregas e pretende chegar a todos os brasileiros já no próximo ano.

Para o futuro, os objetivos são mais ambiciosos: contar com uma equipa de 1000 engenheiros de software em 2021 e ainda realizar cinco milhões de entregas por dia até 2024.