Unicórnio português investiu 750 mil euros em universidades  

"O talento nacional é tão bom ou melhor do que nos outros sítios", assegura Pedro Bizarro, cofundador e chief science officer da Feedzai.

A escassez de recursos humanos qualificados em Portugal é um tema que cada vez mais preocupa as empresas nacionais, sobretudo nas áreas mais tecnológicas e digitais. Para encontrar uma solução, grandes empresas têm encetado parcerias com universidades e politécnicos, procurando aproximar as necessidades da procura às necessidades da oferta do mercado trabalho. É o caso da Feedzai, que já investiu um total de 750 mil euros nas parcerias que desenvolve com o Instituto Superior Técnico e com a Universidade de Coimbra, apurou o DN/Dinheiro Vivo.

"Ouvimos muitas vezes que há escassez de talento especializado em Portugal, mas o que podemos fazer para mudar isso? Investir no talento e dar-lhe condições para desenvolver todo o seu potencial é a nossa resposta", afirma ao DN/Dinheiro Vivo Pedro Bizarro, cofundador e chief science officer da Feedzai.

A empresa de origem portuguesa, que em 2021 alcançou o estatuto de unicórnio (vale mais de mil milhões de dólares), desenvolve desde 2018 parcerias com o Instituto Superior Técnico (em Lisboa) e com a Universidade de Coimbra. Explica Pedro Bizarro que estreitar a relação com a academia, procurando "um alinhamento entre as competências que o mercado de trabalho procura e o que as instituições de ensino oferecem e o desenvolvimento de produtos mundiais com talento português em Portugal", é um dos caminhos a percorrer. E é o caminho escolhido pela Feedzai.

O empreendedor português garante que o resultado é "benéfico" para todas as partes. Como? Por um lado, "as empresas beneficiam de acesso a talento, na criação de competências necessárias para os seus negócios", por outro, as faculdades e politécnicos podem passar a contactar de perto com "as necessidades atuais do mundo do trabalho", conseguindo "preparar melhor os estudantes" e dando-lhes "a hipótese de fazer trabalho com elevado impacto positivo na sociedade".

O objetivo da Feedzai, com esta aproximação à academia, é "aumentar o potencial de impacto da comunidade científica portuguesa"."Acreditamos que Portugal é uma fonte de conhecimento primário, porque o talento nacional é tão bom ou melhor do que nos outros sítios. E por isso queremos inspirar uma nova geração de alunos, professores, investigadores, a fazer melhor, a sonhar mais alto e a ter outras ambições", explica o cofundador da Feedzai.

O trabalho com o Instituto Superior Técnico é desenvolvido desde 2018, com a empresa a integrar a rede de parceiros desta instituição do ensino superior desde 2019. No ano passado, foi a vez de a Universidade de Coimbra iniciar uma parceria com o quarto unicórnio português, através do First Foundation Project. Trata-se de um projeto de partilha de conhecimento que levou a Feedzai a decidir investir 450 mil euros naquela universidade até 2024.

Em ambas as instituições a Feedzai está disponível para apoiar com bolsas de estudo - também a docentes - e com estágios, bem como pela promoção do contacto dos talentos nacionais com a tecnologia produzida pela empresa nos seus escritórios. O unicórnio português usa inteligência artificial para combater o crime financeiro.

Pedro Bizarro não revela se estão a ser preparadas mais parcerias com universidades portuguesas para este ano. Para já, o plano da empresa é "dar continuidade" ao trabalho em conjunto que já existe no Técnico e em Coimbra, o que passará pela inauguração de um novo laboratório de computadores para utilização dos estudantes no Instituto Superior Técnico. "Está para breve", garante o empresário português.

"É muito positivo percebermos que já temos dimensão para retribuir às instituições portuguesas e à sociedade, ajudando a financiar boa ciência, a reter talento em Portugal e a contribuir para uma melhor formação nas universidades", sublinha o chief science officer.

Não se trata apenas de "premiar os melhores trabalhos académicos ou os melhores estudantes", nota Pedro Bizarro. A principal chave de ignição nestas parcerias, salienta o gestor, é "ajudar jovens cientistas a focar a sua atenção em contributos para um impacto positivo na sociedade", criando condições para que "tenham um papel transformador no ecossistema nacional".

Para o cofundador da Feedzai, "é, acima de tudo, a preparação para as necessidades e tendências do futuro. E esta é a nossa forma de inspirar as outras pessoas, para que acreditem, como nós, que existe potencial e um futuro melhor".