Unilabs investe 45 milhões de euros na área da imagiologia em Portugal

A Unilabs vai investir 45 milhões de euros na aquisição de novos equipamentos e soluções tecnológicas para os serviços de imagiologia, em Portugal. O anúncio foi feito esta quinta-feira, com a empresa a garantir que se trata de "um dos maiores investimentos de sempre na área do diagnóstico clínico" e o "maior alguma fez feito na área da imagiologia".

A aposta na compra de novos equipamentos e soluções tecnológicas vai abranger "cerca de 60 centros de diagnóstico por imagem" da Unilabs, de norte a sul do país, segundo o comunicado enviado à redação.

O compromisso de investir de 45 milhões surge na sequência de uma parceria com a GE Healthcare, que prevê a compra de "equipamentos e tecnologia para ressonâncias magnéticas, equipamentos de TAC, ecografias, mamografias e raio-X", sendo que alguns dos novos equipamentos "têm ainda a vantagem de emitir menos radiação, o que os torna mais seguros para os profissionais de saúde e para os doentes".

O objetivo da Unilabs com o reforço de equipamentos e soluções tecnológicas é "aumentar a capacidade e melhorar a precisão e qualidade de cada diagnóstico". Para Luíz Menezes, diretor regional da Unilabs para Portugal, América Latina e Médio Oriente, trata-se de um investimento "estratégico para dar resposta às necessidades da população portuguesa, que cresceram após dois anos de pandemia".

Acresce a vontade de, através da GE Healthcare, criar um hub tecnológico para a área da saúde."Esta parceria com a GE é uma parceria que pretende trazer para Portugal não apenas os melhores equipamentos e softwares do mercado, mas também pretendemos criar com a GE um hub tecnológico para o lançamento de projetos-piloto em conjunto, nomeadamente nas área de inteligência artificial na área do diagnóstico", revela.

O diretor-geral da GE Healthcare Portugal, Rui Costa, por sua vez, defende que a parceria com a Unilabs vem disponibilizar "não só um mais rápido e preciso diagnóstico por imagem", como vai "aumentar a precisão e personalização do diagnóstico".

Atualmente, a Unilabs tem atividade em 15 países, contando com com 3.500 trabalhadores em Portugal, dos quais mais de 500 são médicos. Ao todo, a empresa realiza, anualmente, cerca de 22 milhões de atos clínicos em diferentes áreas de diagnóstico.